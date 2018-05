Così una sentenza in Spagna sulla violenza sessuale può impattare sull' Europa Parla Roman

Mara Venier - dimagrimento choc. Sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e pare che - per ricominciare - abbia deciso di partire da una dieta rigidissima. Ha perso tantissimi chili - Così… : Dopo anni di assenza dalla Rai e il passaggio a Mediaset, Ma Venier “torna a casa”. Era da un po’ che si vociferava che sarebbe tornata a condurre Domenica In (dopo il flop delle sorelle Parodi). Ora, però, è arrivata la conferma ufficiale. Su Instagram la Venier ha pubblicato un video di quando conduceva la trasmissione domenicale. Immediato è arrivato il commento di un utente: “E tanto avrai da dire nella prossima edizione… Bentornata a casa ...

“Grazie - mamma”. Tutti conoscono (e adorano) Vanessa Incontrada - pochi sua madre. L’avete mai vista? Spagnola doc - si chiama Alicia ed è una delle donne più importanti della sua vita. Non a caso ha scelto proprio lei per superare quel momento Così difficile… : Se c’è un personaggio del mondo dello spettacolo che mette d’accordo uomini e donne, allora quello è Vanessa Incontrada. Si fa presto a capirne il perché: è bella ma genuina, simpatica da morire senza mai sembrare forzata, autentica ma mai sopra le righe. E poi si piace così come è, anche se gli anni passano, le gambe e i glutei diventano meno tonici e si prende qualche chiletto in più, soprattutto dopo la gravidanza. ...

Famiglie arcobaleno - Così stiamo vincendo una battaglia : Possiamo dirlo: stiamo vincendo una battaglia di civiltà in questo Paese, anche se siamo solo all’inizio. Parlo del riconoscimento sempre più ampio delle Famiglie arcobaleno, dei diritti di bimbi e bimbe e dei loro genitori, così come accaduto a Torino, a Gabicce, a Roma e a Catania. E come accadrà – a quanto si apprende – anche in dieci comuni del Piemonte. Una vera e propria “primavera arcobaleno”, come l’ha definita il coordinamento Torino ...

“Mamma mi fa tanto male la gola”. Poi la tragedia. Da un po’ ha la gola arrossata - Così i genitori lo portano dal medico : “È una banale tonsillite”. Dopo soli due giorni il piccolo muore : “Se solo avessero capito”. La disperazione di una famiglia : Un mal di gola persistente e fastidioso non lo lasciava in pace, così i genitori di Callum Cartlidge, un bambino di 8 anni di Redditch nel Worcestershire (Gran Bretagna), hanno deciso di portarlo dal medico. Dalla visita non è emerso nulla di più di una semplice tonsillite e così il dottore ha deciso di rimandare a casa il piccolo con una cura a base di penicillina. Ma purtroppo la situazione era molto più grave e il piccolo è morto a ...

“Ecco perché Melania Trump è sempre Così triste”. Bellissima - ma il suo sguardo non la segue. Ora parla una personalità di spicco che ha visto e capito tutto… “Cosa è costretta a sopportare tutti i giorni” : Ancora una volta parliamo di Melania Trump, la First lady degli Stati Uniti d’America, la donna che per antonomasia, si dice sia la più potente del mondo. Eppure da quello che dice una sua vicinissima conoscente (definirla amica sarebbe troppo, probabilmente) non potrebbe muoversi neanche di casa. La casa (bianca). “Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il ...

“Fermatevi - maiali”. Follia pura in treno : gli amanti focosi si lasciano andare tra i sedili - sotto gli occhi di tutti. Quando una ragazza - schifata - chiede loro di smettere - ecco come reagiscono. In pochi secondi - a bordo succede di tutto. Scene allucinanti : come rendere meno noioso un viaggio in treno, di quelli così lunghi da far perdere la pazienza anche al più sereno dei viaggiatori nell’attesa di giungere finalmente alla fermata giusta? La maggior parte di noi, trovandosi in una simile situazione, opterebbe per soluzioni più banali come una partita a carte con i compagni di viaggio, la lettura di un libro o magari la visione di un bel film sfruttando il wifi del convoglio. Una coppia ...

Massimo Boldi si sfoga con una foto : "Così cominciava l'avventura..." : Tra Loredana De Nardis e Massimo Boldi è finita . A rivelarlo è stato lo stesso attore in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha descritto senza usare giri di parole la fine della sua storia d'...

Zamparini valuta futuro Tedino : “Così non si va da nessuna parte” : “Con la squadra vista ieri sera sicuramente ti cadono le braccia e non si va da nessuna parte. Io non ho dormito tutta la notte e sto ancora riflettendo sulle decisioni da prendere, non è possibile in questa situazione andare ad affrontare le ultime partite e i playoff se non andremo direttamente in serie A”. Maurizio Zamparini si esprime così all’indomani della brutta sconfitta del Palermo sul campo del Venezia che fa ...

"A beautiful day" - Così Joaquin Phoenix diventa un sicario con l'anima per una regista di culto : Joaquin Phoenix è vegano, dall'età di tre anni. E' importante ? No. Lui non ne parla mai, come non parla del suo assiduo impegno animalista, che gli è costato in passato anche qualche baruffa con l'industry hollywoodiana. In realtà è un tipetto piuttosto afasico che preferisce parlare solo attraverso i suoi personaggi. Non ne sbaglia mai uno, come non sbaglia un regista. Dice :"Quando mi propongono i film non ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : sarà Così facile assistere ad una doppietta delle squadre cinesi? : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. In totale sono 72 per ogni tabelloni le nazionali in gara, divise in tre Division: Championship, Second e Third. Ogni ...

Cascina ricorda la Liberazione anche con una finta parata di SS. La sindaca leghista : “Così sguardo più comprensivo” : Svastiche, aquile, comandi in tedesco: non è mancato proprio niente alla finta parata di SS organizzata a Cascina dalla sindaca leghista Susanna Ceccanti, per ricordare la Liberazione dal nazifascismo. Una rievocazione storica, con tanto di occupazione dell’ex pretura, da parte di un comando tedesco, e con il gran finale segnato dall’arrivo degli americani: jeep con i soldati che salutano e bandiere a stelle e strisce che sventolano. “1944 ...

Bonus mutuo : Così una rata la paga il Fisco : Con la possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo, si trasforma per i contribuenti in un vero e proprio risparmio, equivalente ad una rata del mutuo stesso. Cerchiamo di capire come....

Marco De Benedetti : "Così una squadra più forte per entrare nel futuro" : Roma - Marco De Benedetti comincia proprio dalla notizia del giorno. Le sue prime parole sono infatti per Monica Mondardini che lascia l'incarico di ad del gruppo : 'Nei nove mesi vissuti in stretto ...

Mediapro avvisa la Lega : "Sky blocca i diritti tv - Così nessuna fidejussione" : A poche ore dal termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da 1,2 miliardi di euro, previste dal bando con cui è diventata intermediario indipendente per la vendita dei diritti tv del ...