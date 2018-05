Cosa si intende per Facility Management

Roberto Fico - Cosa si intende veramente per ‘cambiamento di paradigma’ : Thomas Samuel Kuhn, filosofo della scienza di Cincinnati, Ohio, scomparso nel 1996, non avrebbe potuto mai immaginare che la sua teoria più famosa potesse essere oggi evocata per descrivere una nuova situazione politica in un paese tanto lontano da lui. La teoria di Kuhn è quella del “cambiamento di paradigma”, espressa nella sua opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962) per descrivere un cambiamento nelle assunzioni ...

Di Maio ha chiarito al Pd Cosa intende per 'contratto davanti agli italiani' : "Siamo fortunati ad avere questo Presidente della Repubblica, in questa fase". Incurante dei rumors secondo i quali per il Colle sarebbe stato improvvido il tentativo di strappare un avallo preventivo a una short list di ministri targati M5s (messi in giro, a suo avviso, da "rosiconi"), Luigi Di Maio si prepara al rush finale della campagna elettorale proseguendo nella strategia con cui sta rafforzando il profilo ...