Cosa dirà la gente Un film di Iram Haq

«Cosa dirà la gente» : la lotta di una ragazza pakistana per la libertà : Per capire al meglio Cosa dirà la gente, il film di Iram Haq in uscita il 3 maggio con Lucky Red, bisogna analizzare per prima cosa il suo titolo originale: Hva vil folk si. Questa, in pakistano, è una espressione che più o meno vuol dire «una famiglia disonorata dal comportamento di uno dei suoi membri non potrà più farsi guardare dalla gente». Per la troppa vergogna. Per il rischio che quei comportamenti disdicevoli possano «espandersi». ...