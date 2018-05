Cosa c' è sul Cittadino di giovedì 3 maggio 2018

Avicii : nuove clamorose indiscrezioni sulla morte - ecco Cosa sarebbe successo : Avicii è stato per anni una star indiscussa dell'Eletronic Dance Music. Le ultime rivelazioni, in arrivo da Tmz, un sito web di gossip, hanno rivelato la presunta causa della morte, ovvero un suicidio. Nel dettaglio, l'artista si sarebbe tolto la vita con una bottiglia di vetro spezzata, dunque tagliandosi con un coccio di vetro. Una notizia che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web, considerato lo scalpore che ha causato la morte ...

Il delirio dell'interista Oliviero Toscani sulla Juve : la mafia è una Cosa seria! : ...frequentare Oliviero Toscani al tempo in cui dividevo pensieri e opere con Marco Pannella confidando nelle qualità ideologiche ed etiche di uno tra gli ultimi veri 'cavalli di razza' della politica ...

“Ecco Cosa regalerà la regina a Harry e Meghan Markle”. Un dono di grandissimo valore e - soprattutto - che sta molto a cuore alla sovrana - spiffera chi sa già tutto sul matrimonio dell’anno : Harry e Meghan Markle, il conto alla rovescia ora è davvero quasi finito. Maggio è cominciato e il 19 è sempre più vicino. Quindi le indiscrezioni, che in realtà non ci hanno mai abbandonato in questi mesi, si fanno pressanti. Si scopre così che per il gran giorno i futuri sposini hanno dato disposizioni che soltanto un cronista e quattro paparazzi avranno posto all’interno della cappella di San Giorgio del castello di Windsor. Lo ...

Grande Fratello - la verità sulla rottura tra Nina Moric e Luigi Favoloso : sputtanati - Cosa c'è dietro : C'è un'ombra di sospetto dietro il caso scoppiato al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Luigi Favoloso e Nina Moric . Dopo quattro anni di relazione, la showgirl ha deciso di lasciare il suo ...

Tragedia sulle Alpi - Messner : “Morti per il whiteout”. Cosa è il fenomeno che ha intrappolato gli escursionisti italiani : Una tormenta di neve e vento che può ridurre la visibilità da 200 a 0 metri in 30 secondi, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. È il fenomeno del ‘whiteout‘, una condizione estrema in cui si è trovato, durante la traversata della haute route Chamonix-Zermatt, il gruppo di escursionisti italiani, cinque dei quali sono morti. “Se ti trovi in Antartide è grave però non hai dei crepacci, mentre in montagna ...

Angioma rubino - quegli strani puntini che allarmano. All’improvviso sul tuo corpo hai notato la comparsa di queste macchioline rosse in rilievo. Cosa sono : le cause - i rimedi e le avvertenze : Hai notato questi puntini rossi sul tuo corpo e subito, giustamente, ti sei preoccupata. Quei “puntini” rossi hanno un nome scientifico, Angioma rubino. Si tratta di escrescenze di colore rosso scarlatto che si formano a seguito di una proliferazione anomala dei capillari sanguigni. In pratica si tratta di emAngioma. Le persone con la pelle chiara ne soffrono di più. All’inizio questi punti sono piatti e assomigliano a dei nei poi con il tempo ...

Prima Trimestrale Tesla 2018 - ecco Cosa attendersi e come investire sul breve termine : ... è ben chiaro che gli analisti e gli osservatori di tutto il mondo vorrebbero trarre validi spunti dallo start del nuovo esercizio. E gli investitori, in tale ambito, non sono certamente da meno. ...

Ferrari F1 : Cosa non ha funzionato a Baku e Cosa ha influito sul risultato finale : È difficile comprendere, però, la strategia adottata dalla Ferrari durante la corsa per il quattro volte campione del mondo, troppo protettiva e che ha permesso a Bottas di sfruttare la finestra per ...

Laura Boldrini - il ritorno : Cosa si è spinta a dire sul Primo Maggio - toglietele la damigiana - : Dopo la batosta elettorale, l'ex Presidenta Laura Boldrini torna a fare i sermoni. 'Dedico il Primo Maggio a uomini e donne impegnati in centri commerciali e supermercati', scrive, 'che neanche oggi ...

Strage sulle Alpi - Messner : 'Con tormenta 'whiteout' perdi la testa - ho capito Cosa è successo' : 'Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo è ...

“No - Barbara - questo è inaccettabile!”. Grande Fratello - la condanna dell’avvocato è come una spada di Damocle sulla testa della D’Urso : “Ecco Cosa devi fare stasera!” : Parliamo spesso di bullismo, condividiamo bellissimi video su Facebook, ma poi siamo inesorabilmente attratti nel vedere una stupida rissa al Grande Fratello, magari dopo averne sentito parlare. Magari ne abbiamo pure parlato a tavolo, davanti a i nostri figli dando ragione a una o l’altra parte, senza renderci conto che si è trattato di un episodio di bullismo. Sì, proprio così, il bullismo non è soltanto tra i banchi di scuola o nelle ...

Cosa c'è da sapere sul voto in Friuli Venezia Giulia : Seggi aperti domani in Friuli Venezia Giulia per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale, ma anche i sindaci e i Consigli di 19 Comuni. Si voterà anche su due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni. Per la prima volta si voterà in un giorno soltanto, domenica, dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede di tutte e tre le consultazioni inizierà lunedì, a partire dalle ...

Nino Formicola : 'Bianca Atzei ci ha provato con me? Ecco Cosa è successo sull'Isola' : Isola dei Famosi, Bianca Atzei cotta di Nino Formicola? Parla il vincitore del reality show Il gossip lanciato da Eva Henger a Casa Signorini ha scosso il mondo dello showbiz. Secondo l'ex moglie di Riccardo Schicchi, Bianca Atzei ci avrebbe provato con Nino Formicola. Una news che ha stupito data la grossa differenza d'età tra […]

F1 - GP Azerbaijan 2018 : modificato l’ingresso ai box. Le novità sull’accesso alla pit lane - Cosa cambia a Baku : Modifiche sul tracciato di Baku dove nel weekend si disputa il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. La Federazione ha infatti deciso di modificare l’ingresso in pit lane dopo le lamentele sollevate dai piloti: fino a ieri, infatti, era consentito tagliare la linea di delimitazione dell’ingresso ai box e restare in pista, pratica non più concessa da oggi. Si ritorna dunque alla regola passata che obbliga le vetture che ...