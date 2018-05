Corsa | 8 miti da sfatare

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) C’è chi non ha mai smesso nonostante le temperature rigide e le intemperie, e c’è chi lo pratica solo con frequenza stagionale: parliamo dei runner per i quali è ormai nel pieno la stagione dellaper eccellenza. Le giornate sono più lunghe, il clima più accogliente: ecco che i parchi e le strade delle città si riempiono di chi aspira a ultimare una maratona e di chi semplicemente vuole rimettersi in forma per l’estate. Gli appassionati disono ormai una community ben nutrita, e molto spesso vengono guardati con scetticismo da chi non pratica questo sport. E sono proprio questi ultimi a trovare talvolta scuse e giustificazioni che mettono in discussione la scelta di chi dichiara di non poter più fare a meno di infilarsi le scarpe e uscire a correre. LEGGI ANCHE, tutte le novità da indossare Ma fa davvero bene correre? Aiuta a dimagrire? Si può praticare laa ...