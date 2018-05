Corruzione all' Ispettorato del lavoro di Catania | ai domiciliari ex deputato regionale

Catania - Corruzione all'Ispettorato del Lavoro : in manette politici e dirigenti - 9 indagati : Per il direttore e la responsabile legale dell'ufficio dell'Ispettorato, un ex deputato regionale e un ex consigliere del Comune di Catania sono scattati gli arresti. L'accusa è di corruzione continuata.Continua a leggere

Corruzione all'ispettorato lavoro di Catania - 9 misure cautelari : Palermo, 3 mag. , askanews, I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea, hanno eseguito 9 misure ...

Lazio - il Tar dà ragione all’Anac : Zingaretti costretto a reintegrare il responsabile regionale antiCorruzione : La Regione Lazio ha reintegrato Pompeo Savarino alla direzione Controllo e Vigilanza e come responsabile dell’anticorruzione. Il 21 marzo era stato rimosso da Nicola Zingaretti in persona, due giorni dopo essersi rifiutato di firmare il provvedimento di nomina di un commissario, reo di aver dichiarato il falso, in un ente vigilato dalla Regione Lazio. L’Anac stessa (l’Autorità nazionale anticorruzione, ndr) aveva censurato la ...

Corruzione - indagine tra il Belgio e la Sicilia : l’ex di Publitalia e quei bonifici dalla Romania all’eurodeputato La Via : dalla procura di Bruxelles è arrivato fino al tribunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Il motivo? Il giudice Michel Claise sta conducendo un’inchiesta per Corruzione, riciclaggio, abuso e falso. Un’indagine che parte dal Belgio, passa dalla Romania, e arriva fino in Sicilia. Dove alla fine spunta anche il nome di Giovanni La Via, europarlamentare di Forza Italia che però nega ogni coinvolgimento. A raccontare ...

"In una serie tv la mia lotta alla Corruzione latinoamericana" : Gael García Bernal: 'Non escludo in futuro di impegnarmi in politica' Messico e sangue per Gael García Bernal che così assorbe la delusione di aver visto sparire improvvisamente da Amazon il suo ...

Malagò al Seminario sul contrasto alla Corruzione nello sport - 'lotta all'illegalità è fondamentale' : Un terzo focus è stato riservato allo sviluppo di standard d'integrità nel mondo italiano dello sport e si rivolge in particolare alle Federazioni sportive nazionali. Luca Trifone, Consigliere Affari ...

Corea del Sud - 24 anni di cella all'ex presidente per Corruzione : Oltre dieci mesi di processo e infine la sentenza: l'ex presidente destituita della Corea del Sud, Park Geun-hye, è stata condannata a 24 anni di carcere e 18 milioni di dollari di multa , quasi 15 ...

Lula a un passo dal carcere per Corruzione. D'Alema - Prodi e Camusso firmano appello per candidatura alle presidenziali : Luis Inacio Lula Da Silva, il politico più popolare del Brasile e il favorito Nei sondaggi per le presidenziali dell'ottobre prossimo, può finire in carcere per scontare una pena di 12 anni: il Supremo Tribunale Federale (Stf) ha respinto oggi una richiesta di habeas corpus presentata dagli avvocati del leader del Partito dei Lavoratori (Pt). Come previsto, la decisione è stata presa con la più ridotta delle ...

”È morta - ci ha lasciati”. L’annuncio della famiglia. Personaggio controverso - se n’è andata dopo una lunga malattia : dalla lotta alle accuse per Corruzione - torture e omicidi : ”Ha dedicato gran parte della sua vita adulta alla causa della gente e per questo era nota ovunque come ‘madre della nazione'”. A dare la notizia è stata la sua famiglia tramite un comunicato stampa. Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari all’ospedale Netcare Milpark di Johannesburg in seguito a una lunga malattia, ha annunciato la sua assistente personale, citata dalla BBC. Winnie Madikizela ...

La donna al centro dell’inchiesta di Corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese si è consegnata alla polizia greca : Maria Efimova, la donna russa al centro del caso di corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese Joseph Muscat, si è consegnata spontaneamente alla polizia greca ad Atene. Efimova era diventata nota diverse settimane fa, quando era venuto fuori The post La donna al centro dell’inchiesta di corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese si è consegnata alla polizia greca appeared first on Il Post.

Corruzione all'ospedale : domiciliari per il direttore dell'ufficio edilizia : BOLZANO . A conclusione di una complessa attività d'indagine diretta dal gruppo specializzato in reati contro la Pubblica amministrazione, ambiente e tutela del lavoro della Procura della Repubblica ...

Papa Francesco : “Corruzione all’ordine del giorno. I giovani non devono abituarsi” : La corruzione che è all’ordine del giorno. Ma alla quale i giovani non devono abituarsi. Si scaglia contro i corrotti Papa Francesco in Dio è giovane, libro-intervista con Thomas Leoncini in uscita domani in Italia per Piemme. “Il corrotto non conosce l’umiltà, riesce sempre a dire non sono stato io e lo fa con una faccia da finto santarellino – “fa la mugna quacia“, come diciamo in dialetto piemontese -, vive nel ...

Papa : 'I giovani non si abituino alla Corruzione. Il corrotto non ha umiltà e non vuole il perdono' : Nel dialogo con Leoncini, Francesco si rivolge non solo ai giovani di tutto il mondo, dentro e fuori la Chiesa, ma anche a tutti gli adulti che a vario titolo hanno un ruolo educativo e di guida ...

La lotta alla Corruzione comincia a scuola. In prima fila i licei classici : ... sotto la supervisione della direttrice Francesca Garziano e delle professoresse Francesca Lopane e Maria Nisi, ed avrà come focus lo studio e l'analisi di fatti di cronaca locale aventi per oggetto ...