Corruzione a Catania | 9 misure cautelari per manager e politici

Corruzione - Bufera all'Ispettorato del Lavoro di Catania : 4 arresti : N ove persone - quattro delle quali arrestate - sono indagate a Catania per Corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici dalla guardia di finanza di ...

Corruzione negli Ispettorati del Lavoro : nove indagati a Catania - altri tredici a Foggia : Corruzione negli Ispettorati del Lavoro: nove indagati a Catania, altri tredici a Foggia Corruzione negli Ispettorati del Lavoro: nove indagati a Catania, altri tredici a Foggia Continua a leggere

Corruzione all'Ispettorato del lavoro di Catania - ai domiciliari ex deputato regionale Forzese : Quattro persone agli arresti domiciliari, cinque interdette dalla professione. Sono accusati anche di falso materiale e ideologico

Corruzione negli Ispettorati del Lavoro : 9 indagati a Catania - 13 a Foggia : Nove persone, quattro delle quali arrestate, sono indagate a Catania per Corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici nell'ambito di un'inchiesta sul ...

Corruzione a Catania - ai domiciliari un ex deputato regionale : Palermo, 3 mag. , askanews, Ci sono anche l'ex deputato regionale siciliano centrista Marco Forzese, il consigliere comunale catanese di Forza Italia Antonio Nicotra e il direttore sanitario dell'Asp ...

Corruzione : ispettorato del lavoro di Catania - 4 arresti : Per altre 5 persone sono scattate misure interdittive - Un ex deputato regionale, un ex consigliere comunale, il direttore dell'Ufficio territoriale del lavoro e la responsabile legale dell'ufficio ...

Catania - Corruzione negli Ispettorati del Lavoro/ 9 indagati e 4 arresti - altre 13 persone coinvolte a Foggia : Catania, corruzione negli Ispettorati del Lavoro: 9 indagati e 4 arresti, altre 13 persone coinvolte a Foggia. Blitz della Guardia di Finanza questa mattina in Sicilia e in Puglia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:06:00 GMT)

Catania - Corruzione all'Ispettorato del Lavoro : in manette politici e dirigenti - 9 indagati : Per il direttore e la responsabile legale dell'ufficio dell'Ispettorato, un ex deputato regionale e un ex consigliere del Comune di Catania sono scattati gli arresti. L'accusa è di corruzione continuata.Continua a leggere

Corruzione all'ispettorato lavoro di Catania - 9 misure cautelari : Palermo, 3 mag. , askanews, I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea, hanno eseguito 9 misure ...

Corruzione - indagine Ispettorato del Lavoro di Catania : 9 arresti : Nove persone sono state arrestate per Corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici dalla guardia di finanza di Catania nell'ambito di un'inchiesta sul ...

Catania - candidato sindaco sotto inchiesta per voto di scambio e Corruzione elettorale : Dopo un percorso politico che l'aveva portato a essere quotato consigliere comunale di Forza Italia, dopo la candidatura alle ultime Regionali, dopo essersi 'lanciato' in una candidatura a sindaco di ...

Catania - candidato sindaco sotto inchiesta per voto di scambio e Corruzione elettorale : Dopo un percorso politico che l'aveva portato a essere quotato consigliere comunale di Forza Italia, dopo la candidatura alle ultime Regionali, dopo essersi 'lanciato' in una candidatura a sindaco di ...

Catania - otto arresti per Corruzione : c'è anche il sindaco di Acireale : otto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui comuni di Acireale e Malvagna , Messina, . Tra i destinatari del ...

Catania - otto arresti per Corruzione : c'è anche il sindaco di Acireale : otto persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui Comuni di Acireale e Malvagna , Messina, . Tra i destinatari del ...