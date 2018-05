Coppa Libertadores - Gremio travolge 5-0 Cerro Porteno : Manita del Gremio che batte 5-0 a Porto Alegre i paraguaiani del Cerro Porteno portandosi in vetta al gruppo A di Coppa Libertadores dopo 4 torni. A decidere la sfida in favore dei brasiliani i gol di Everton al 28′ e al 72′, Ramiro al 31′, Jael al 50′ e Cicero all’82’. Il Gremio, detentore della massima competizione per club del Sudamerica, si portano a 8 punti in classifica seguito a 7 dal Cerro Porteno, a 4 ...

Coppa Libertadores - Cruzeiro travolge 7-0 Universidad de Chile : Goleada del Cruzeiro in Coppa Libertadores, la squadra brasiliana ha infatti travolto 7-0 l’Universidad de Chile nel match valido per il gruppo E disputato allo stadio Mineirao di Belo Horizonte. A spingere il Cruzeiro al successo le doppiette di Thiago Neves, 10′ e 75′, e Sassá, rigore al 43′ e al 62′. In gol anche Rafinha, 18′, De Arrascaeta, 53′ e Rafael Sobis, 81′. Con questa vittoria il club ...

Coppa Libertadores - River Plate batte Emelec e vede vicini gli ottavi : Vittoria per 2-1 del River Plate contro gli ecuadoregni dell’Emelec e qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Libertadores più vicini per la formazione argentina dopo la sfida del gruppo D. A regalare i 3 punti ai ‘millonarios’ nel match disputato a Buenos Aires le reti nella ripresa di Lucas Pratto al 21′ e Gonzalo Martinez al 29′, nel recupero accorcia le distanze la squadra ospite con Ayrton Preciado. La ...

Coppa Libertadores - Palmeiras agli ottavi dopo vittoria 2-0 col Boca : I brasiliani del Palmeiras si impongono 2-0 in casa del Boca Juniors ipotecando il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Libertadores. A decidere la sfida valida per il gruppo H disputato alla ‘Bombonera’ i gol di Keno al 40′ e Lucas Lima al 67′. In classifica la formazione paulista, quando mancano due partite alla fine, sale a 10 punti, si complica invece la situazione del Boca, che mercoledì ha festeggiato i 500 ...

Coppa Libertadores - vittorie per River e Racing : Volano le squadre argentine impegnate in Coppa Libertadores: nella notte doppio successo per River Plate e Racing. Il River si impone 1-0 in casa degli ecuadoregni dell’Emelec portandosi in vetta al gruppo D con 5 punti, gli stessi del Flamengo, a 3 il Santa Fe, chiude a 1 l’Emelec. A decidere la sfida disputata allo stadio George Capwell di Guayaquil il gol di Javier Pinola al 43′. Il 26 aprile le due squadre si incontreranno ...