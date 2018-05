Coppa del Mondo di spada | 12 azzurre a Dubai nel fine settimana

Presentato l'86° CSIO di Piazza di Siena. Il Presidente Mattarella assisterà alla Coppa delle Nazioni : ... ma anche una location unica al mondo con la novità di un ritorno alle forme architettoniche del 700. I secolari cipressi che fanno da contorno alla villa e le siepi a forma di ovale arricchiscono in ...

Biglietti Finale Coppa Italia - Juventus-Milan : come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico (9 maggio) : Mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la Finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan: allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

A Renzi la Coppa dell'incoerenza Di Maio è sempre più ammaccato Salvini in 2 mesi più popolare : Silvio Berlusconi. Luigi Di Maio. Matteo Renzi. Matteo Salvini. Un elenco alfabetico che non coincide con la classifica di popolarità dei quattro leader politici, la sfida tra i quali ha infiammato i due mesi di stallo trascorsi dopo il voto del 4 marzo scorso Segui su affaritaliani.it

Il Pro Messina intollerando scrive il proprio nome nell'Albo D'Oro della SuperCoppa Provinciale : battuto - 8-3 - il Real Taormina. : Ultimo atto della stagione sportiva 2017-18 di calcio a 5 maschile del Comitato di Messina. Sabato pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 17.00 si è disputata l'ultima partita della stagione, ovvero ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : i favoriti della gara. L’Italia punta su Riccardo De Luca e Claudia Cesarini : La Coppa del Mondo di Pentathlon moderno sbarca a Kecskemet, in Ungheria: dopo i primi assaggi avuto a Il Cairo e Los Angeles, dove l’Italia si è messa in evidenza con la vittoria nelle due staffette miste ed il secondo posto individuale di Alice Sotero negli USA, in questa terza tappa scendono in campo anche alcuni nomi altisonanti assenti in almeno una delle due precedenti prove. Nella gara maschile ci sarà il campione del Mondo 2017, il ...

Juventus - Allegri/ In vista della volata scudetto e della finale di Coppa Italia il tecnico non farà calcoli : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:21:00 GMT)

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Chiuso il lungo ritiro al Sestriere, la nazionale italiana di Pentathlon moderno si appresta a volare in Ungheria, precisamente a Kecskemet, dove andrà in scena, dal 3 al 7 maggio, la terza tappa di Coppa del Mondo. In terra magiara, oltre alle prove individuali, si terrà anche la staffetta mista. Il DT Claudio Rossetto ha chiamato otto pentatleti: prenderanno parte alle qualificazioni della prova maschile Matteo Cicinelli, Daniele Colasanti, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Russia padrona a Tauber. Riscatto azzurro nella prova a squadre : Nel weekend è ripartita la Coppa del Mondo di Scherma. A Tauber è stato il fioretto femminile ad essere protagonista e anche sulle pedane tedesche si è ricominciato con una Russia a far da padrona e con un’Italia un po’ sottotono e che si è riscattata con la prova a squadre. La regina a Tauber è stata ancora una volta Inna Deriglazova, che ha sconfitto in finale la sudcoreana Jeon Hee Sook con il punteggio di 13-12. La campionessa ...

Coppa del Mondo di tiro al volo - argento per Gabriele Rossetti : Il 23enne delle Fiamme Oro si piazza alle spalle dell'americano Hancock e davanti allo spagnolo Aramburu. Deludono Filippelli e Fuso, fuori dalla finale

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo 2018 : inizio positivo per l'Italia a Shanghai. Landi e Pagnoni brillano nell'individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Partiamo dall'arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo primo podio individuale in Coppa del Mondo. Stiamo parlando di una ragazza ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : inizio positivo per l’Italia a Shanghai. Landi e Pagnoni brillano nell’individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Questo fine settimana si è svolta a Shanghai (Cina) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Un avvio positivo per l’Italia, che ha conquistato due podi nell’individuale e si è confermata ai vertici mondiali. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio la prestazione degli azzurri in questa gara. Partiamo dall’arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : è Kaos al PalaBigi! Luparense sconfitta 5-1 - Reggio Emilia in trionfo : Kaos Reggio Emilia in trionfo al PalaBigi nella prima edizione della Coppa della Divisione 2017-2018. Gli Emiliani hanno conquistato il trofeo superando 5-1 la Luparense davanti al proprio pubblico al termine di un match sofferto in avvio e dominato nella seconda parte, con Kakà assoluto protagonista. I Lupi sono scesi in campo con il quintetto composto da Miarelli, Tobe, Honorio, Rafinha e Taborda, mentre sul fronte opposto il Kaos si è ...