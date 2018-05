Copa Libertadores | il Boca rischia

Probabili Formazioni River Plate-Emelec Copa Libertadores Gruppo D 27-04-2018 : Tornano le emozioni e le difficoltà della Copa Libertadores anche per il River Plate che venerdì 27 aprile alle ore 00:15 se la vedrà al Monumental con l’Emelec. Una sfida che risulta scontata solo sulla carta in quanto, è evidente, lo stato negativo di forma delle squadre argentine in questo periodo. Sfida che si preannuncia difficile per la squadra di mister Gallardo che dovrà vedersela sì con l’ultima del girone ma che ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Palmeiras Copa Libertadores Gruppo H 26-04-2018 : Entra nel vivo la seconda parte della Copa Libertadores con le sfide di ritorno dei gironi. Nel Gruppo H, la quarta giornata vedrà contrapposte Boca Juniors e Palmeiras giovedì 26 aprile alle ore 02:45 in quello che si prospetta un vero e proprio big match tra due grandi del calcio sudamericano. Momento non facile quello che sta vivendo la squadra di mister Schelotto, momento in cui sembra che la stanchezza stia prevalendo e schiacciando ...

Probabili Formazioni River Plate-Santa Fe Copa Libertadores Gruppo D 06-04-2018 : Tornano le fatiche e le meraviglie della Copa Libertadores anche per il River Plate che venerdì 6 aprile alle ore 00:15 dovrà vedersela contro il Santa Fe in una sfida casalinga che si preannuncia essere tanto equilibrata quanto dall’impronosticabile esito. La squadra del Rio de la Plata sta lentamente risalendo verso le zone alte della classifica dopo un inizio di stagione decisamente disastroso. Nell’ultimo turno di ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Junior Copa Libertadores Gruppo H 05-04-2018 : Dopo un lungo periodo di pausa, torna la Copa Libertadores per le squadre della Primera Division argentina. Infatti giovedì 5 aprile alle ore 02.45 il Boca Juniors, sempre più verso la vittoria del proprio campionato, sarà impegnato nella sfida casalinga contro i colombiani e quasi omonimi del Junior. Gli xeneizes volano sulle ali dell’entusiasmo grazie alla vittoria ottenuta pochi giorni fa contro il Talleres Cordoba, seconda in ...

Probabili Formazioni Independiente-Millonarios Copa Libertadores Gruppo H 16-03-2018 : Dopo la brutta sconfitta nella prima giornata, l’Independiente deve riprendere il percorso in Copa Libertadores cercando necessariamente i 3 punti. Gli avversari di questa giornata saranno i colombiani dei Millonarios, i quali proveranno a fermare gli argentini venerdì 16 marzo alle ore 01:30. La squadra di Ariel Holan ha il morale alle stelle visto e considerato che nell’ultimo match di Primera Division è arrivata ...

Probabili Formazioni Alianza Lima-Boca Juniors Copa Libertadores Gruppo H 02-03-2018 : Venerdì 2 marzo alle ore 1:30 inizierà il cammino in Copa Libertadores anche della capolista della Superliga argentina Boca Juniors. Il primo ostacolo in questa competizione sarà rappresentato dai peruviani dell‘Alianza Lima, i quali godranno del vantaggio di giocare tra le proprie mura. L’equipo della capitale del grande stato del Perù si appresta ad iniziare questa competizione in netta salita trovandosi davanti una delle ...

Probabili Formazioni Flamengo-River Plate Copa Libertadores Gruppo D 01-03-2018 : Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la Copa Libertadores, ovvero la competizione che può senza dubbio essere considerata la Champions League del Sudamerica. A parteciparvi squadre del campionato brasiliano, colombiano, cileno e soprattutto argentino come ad esempio il River Plate che giovedì 1 marzo alle 01:45 esordirà in casa del Flamengo. La condizione dei padroni di casa al momento non è di facile valutazione in quanto ...

Copa Libertadores - il Racing si gode Lautaro Martinez : tripletta al Cruzeiro all'esordio : L'Inter gongola, il Racing se lo gode. Lautaro Martinez scopre anche la Copa Libertadores, bagnando il suo esordio con tre gol di pregevole fattura che lo lanciano tra i migliori debuttanti di questa ...