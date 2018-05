Controlli ai pneumatici | parte la campagna Assogomma-Polstrada

Vacanze Sicure - partono i Controlli della Polstrada sui pneumatici delle auto – FOTO : Il termine del periodo d’obbligo delle gomme invernali ci pone direttamente nel cono della bella stagione ma, come ricordano alla Polizia Stradale, l’attenzione verso gli pneumatici non va abbassata: a maggior ragione in vista del periodo delle Vacanze. L’obiettivo Sicurezza resta dunque centrale con il rinnovo dell’iniziativa Vacanze Sicure, promossa da pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale. Si tratta di una campagna ormai longeva, ...