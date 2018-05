Continua la polemica sul GF 2018 | Asia Argento querela Filippo Contri

Giulia De Lellis e Andrea Damante/ Perchè si sono lasciati? Il mistero Continua ma sul web è polemica : Giulia De Lellis e Andrea Damante: storia finita a causa di un tradimento? L'ex tronista di Uomini e Donne segue e sostiene la sua ex nelle sue iniziative(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Continua la polemica su Biondo e Heather Parisi ad Amici - la ballerina insultata dai fan : “Fermate questo gioco al massacro” : Prosegue senza sosta la polemica attorno Biondo e Heather Parisi ad Amici di Maria De Filippi: la bufera mediatica attorno al caso Biondo- Parisi non accenna ad arrestarsi. Dopo la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 21 aprile su Canale Cinque, è polemica sui social per la lite avvenuta tra la giudice in commissione esterna Heather Parisi e il concorrente della squadra Bianca Biondo. Quest'ultimo, durante le esibizioni in terza ...

"Questo non è un ballo di coppia". Continua la polemica di Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle : "Questo non è un ballo di coppia". Zazzaroni a Ballando con le stelle manda avanti la polemica contro la coppia Ciacci-Todaro. Il giudice del programma di Rai 1 ha nuovamente alzato la paletta con lo zero dopo la loro esibizione, Continuando a ribadire "questa cosa esteticamente non mi piace". Per la sua presa di posizione - nelle precedenti puntate ha rifiutato di votare - Zazzaroni è stato accusato di atteggiamenti omofobi ed ...

G8 e torturatori - Continua la polemica. Sansa si schiera con Zucca : «Ha detto solo la verità» : continua la polemica dopo l’intervento del magistrato, «chi ha coperto i torturatori del G8 ai vertici della polizia». Albamonte, Anm: «Ci vuole misura»

Giovanni Ciacci contro Ivan Zazzaroni : Continua la polemica - : Nella seconda puntata di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni ha deciso di non votare l'esibizione della coppia tutta al maschile, scelta che gli ha riservato accuse di omofobia da parte del mondo social. Il protagonista della vicenda, Giovanni Ciacci, dichiara: 'Bisogna smettere di dare ruoli'. Zazzaroni dopo lo scoppio della grande polemica: 'mi aggredisci […]

Stefano De Martino e la battuta su Terlizzi : Continua la polemica : Stefano De Martino attaccato dopo la battuta su Franco Terlizzi L’ottava puntata dell’Isola dei famosi andata in onda ieri sera, lunedì 12 marzo, in prima serata su Canale 5 è stata molto ricca di contenuti e per niente annoiante. La puntata verrà ricordata soprattutto per la furia di Alessia Marcuzzi riversata su Eva Henger che ha “oscurato” la battuta infelice di Stefano De Martino nei confronti di Franco Terlizzi. Arrivati al ...