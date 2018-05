Conti pubblici | Tesoro | “Risulteremo in linea con le regole europee” Ma per Bruxelles

Conti pubblici - Istat : “Nel primo trimestre pil a +0 - 3%”. La media Ue è +0 - 4% : In attesa delle previsioni economiche di primavera della Commissione europea, in arrivo giovedì, l‘Istat ha diffuso la stima preliminare sulla crescita del pil nel primo trimestre. Secondo l’istituto di statistica il progresso è stato dello 0,3%, un decimale in più rispetto alle valutazioni di Bankitalia. L’incremento dunque sarebbe identico a quello registrato negli ultimi tre mesi del 2017 nonostante la debolezza della ...

Conti pubblici - Padoan : 'Siamo tranquilli sulle prossime stime Ue' : "Ho parlato con i commissari, non dei Conti italiani, aspettiamo tranquillamente le previsioni della Commissione Ue". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, al termine dell'Ecofin, ha risposto a chi gli chiedeva se la Commissione Ue quantificherà lo scostamento dei Conti 2018 pur concedendo una tregua sul giudizio complessivo. ...

Conti pubblici - Cgia : meno risorse per 22 mld ad autonomie locali : Roma, 28 apr. , askanews, Tra il 2010 e il 2017 le manovre di finanza pubblica hanno significato meno risorse per 22 miliardi per le autonomie locali. Lo segnala la Cgia secondo cui i più colpiti sono ...

Regno Unito - migliorano Conti pubblici nell'anno fiscale chiuso a marzo : Migliora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna alla fine dell'anno fiscale chiuso a marzo 2018. Secondo L'Office for National Statistic della Gran Bretagna, il budget statale chiude il ...

L’allarme del Fmi : “L’Italia deve risanare i Conti pubblici e alzare le tasse su case e consumi” : Per il Fondo Monetario Internazionale, l'Italia dovrebbe prioritariamente porre in essere azioni per risanare i conti pubblici. Fmi, nel suo ultimo Fiscal Monitor, propone "il taglio della spesa primaria corrente, ll sostegno alle fasce più deboli, l'aumento degli investimenti e la riduzione del carico fiscale sul lavoro, con un ampliamento della base imponibile e uno spostamento verso la tassazione delle ricchezze e degli immobili e dei ...

Conti pubblici - Fmi torna all’attacco : “Tassare ricchezze e immobili per ridurre il debito e le imposte sul lavoro” : Meno tasse sul lavoro, maggiore sostegno alle fasce deboli e una costante riduzione del debito pubblico. Da finanziare tagliando la spesa corrente e spostando l’imposizione fiscale su “ricchezze, immobili e consumi“. Per l’ennesima volta da quando il governo Renzi ha eliminato l’Imu sulla prima casa, il Fondo monetario internazionale dettando le sue ricette per una politica fiscale sostenibile torna a chiedere ...

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la crescita italiana ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

L'Italia deve dire all'Unione Europea cosa fare con i Conti pubblici : Il nuovo governo non decolla. Ma per fine aprile Bruxelles vuole le linee programmatiche. E più si attende più la manovra rischia di diventare salata

Ape - via alle domande per avere il prestito dalle banche : come andare prima in pensione salvaguardando i Conti pubblici : Gran parte in questa triste prospettiva l'hanno i versamenti altalenanti dovuti a un mondo del lavoro basato sempre più sul precariato e la frammentazione. Anche da qui la necessità per lo Stato di ...

Usa : Cbo lancia allarme Conti pubblici - rischio crisi bilancio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Conti pubblici - Bruxelles chiede a Italia rispetto target fiscali - riduzione deficit e debito : Bruxelles, spiega il Vicepresidente dell'esecutivo comunitario, sarà invece flessibile sui tempi per ricevere da Roma il Documento di economia e finanza , DEF, . " Il 30 aprile è la deadline normale ...

Conti pubblici - la UE avverte l'Italia : "Rispetti i target di bilancio" : L'Unione Europea ha lanciato un nuovo monito all'Italia riguardo i Conti pubblici. Il vice presidente della Commissione Valdis Dombrovskis, ha infatti avvertito il nostro paese che è fondamentale il rispetto del target di bilancio, nonché che faccia ogni sforzo possibile per la riduzione di deficit e debito. Un invito forte, che Dombrovskis ha fatto a margine del Workshop Ambrosetti. Ha inoltre preannunciato che le valutazioni degli sforzi che ...

Conti pubblici - la Ue all'Italia : "Si attenga ai target di bilancio" : E, mentre fonti del ministero dell'economia mettono subito in chiaro che la correzione del Conti è 'la stessa prevista dal governo' , Matteo Salvini non si fa problemi a far presente all' Unione ...