Consultazioni | ultimo giro al Quirinale

Consultazioni - ultimo weekend di passione fra Salvini e Berlusconi? : (Foto: Lapresse) Fumata nera, sì. Ma con qualche venatura di bianco. Anzi, di giallo e di verde. Lo dicono i movimenti e le indiscrezioni delle ultime ore che, alla fine, potrebbero portare alcuni dei leader dei gruppi parlamentari al Quirinale, la prossima settimana, con un mezzo percorso in tasca: quello di un governo Lega-Movimento 5 Stelle. Il famigerato governo Frankenstein, l’unico possibile (e, per inciso, quello che gli elettori ...

Consultazioni - in corso l'ultimo appuntamento<br>Tocca ai Cinque Stelle di Di Maio : 16:30 - l'ultimo appuntamento in calendario per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quello con la delegazione del Movimento 5 Stelle, è in corso i questi minuti. 12:50 - Le Consultazioni riprenderanno alle ore 16:30, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà l'ultima delegazione, quella del Movimento 5 Stelle, composta da Luigi Di Maio, Danilo Toninelli (capogruppo al Senato) e Giulia Grillo (capogruppo ...