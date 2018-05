Consultazioni | ultimo giro al Quirinale | «Ditemi se ci sono altre maggioranze»

Governo. Lunedì ultimo giro di Consultazioni per Mattarella. Ai partiti : se prospettive ditelo : Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate. Nuove scintille intanto tra i due candidati premier. Il leader dei 5 stelle attacca: "Non temiamo voto, altri sì per problemi di soldi". Il capo del Carroccio replica: "Se fanno i bambini arroganti proviamo da soli"

Cosa aspettarsi dal secondo (e ultimo) giro di Consultazioni di Mattarella : QualCosa si muove, sotto il cielo della politica, anche se a ogni passo avanti se ne registra uno indietro. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sentono di nuovo al telefono e decidono la candidatura alla presidenza della Commissione speciale della Camera, dove siederà il leghista Nicola Molteni. E domani si riunirà un vertice di centrodestra. Per il resto le dichiarazioni dei due ...

Consultazioni : giovedì centrodestra unito - M5S ultimo partito : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – giovedì giornata dedicata ai partiti, con l’udienza nel pomeriggio del centrodestra unito, che precederà l’incontro con la delegazione M5S, ultima forza politica ad essere sentita. Poi venerdì mattina i colloqui con le cariche istituzionali e l’ex Capo dello Stato. Questo il calendario ufficiale del nuovo ciclo di Consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la ...

Consultazioni - ultimo weekend di passione fra Salvini e Berlusconi? : (Foto: Lapresse) Fumata nera, sì. Ma con qualche venatura di bianco. Anzi, di giallo e di verde. Lo dicono i movimenti e le indiscrezioni delle ultime ore che, alla fine, potrebbero portare alcuni dei leader dei gruppi parlamentari al Quirinale, la prossima settimana, con un mezzo percorso in tasca: quello di un governo Lega-Movimento 5 Stelle. Il famigerato governo Frankenstein, l’unico possibile (e, per inciso, quello che gli elettori ...

Consultazioni - alle 16 : 30 l'ultimo appuntamento<br>Tocca ai Cinque Stelle di Di Maio : 12:50 - Le Consultazioni riprenderanno alle ore 16:30, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà l'ultima delegazione, quella del Movimento 5 Stelle, composta da Luigi Di Maio, Danilo Toninelli (capogruppo al Senato) e Giulia Grillo (capogruppo alla Camera).12.45 - Terminato anche l'incontro con la delegazione della Lega, con Matteo Salvini che ha spiegato di aver detto molti sì durante la chiacchierata con Mattarella ...

