Consultazioni | ultimo giro al Quirinale

Governo. Lunedì ultimo giro di Consultazioni per Mattarella. Ai partiti : se prospettive ditelo : Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate. Nuove scintille intanto tra i due candidati premier. Il leader dei 5 stelle attacca: "Non temiamo voto, altri sì per problemi di soldi". Il capo del Carroccio replica: "Se fanno i bambini arroganti proviamo da soli"