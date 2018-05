Consultazioni | nuovo giro al Quirinale

Governo : Mattarella - nuovo giro di Consultazioni lunedì e pressing su partiti : 'Dite se ci sono altre maggioranze' : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. Le consultazioni si terranno in un unico giorno. Il capo dello Stato pressa ...

Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di Consultazioni : Si riparte. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione

Nuovo giro di Consultazioni con Pd e M5S. Fico verso una proroga : Il presidente della Camera Roberto Fico incontra di Nuovo il Pd , alle 11, e M5S , alle 13. Un Nuovo round per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di salire a Quirinale per ...

Nuovo giro di Consultazioni per Fico. Il Cav avverte : o governa il centrodestra o si torna al voto : Prima sarà la volta della delegazione Pd, alle 13 dei 5Stelle. Con molta probabilità - secondo alcune indiscrezioni - Fico chiederà un rinvio, per fare il quadro della situazione, al 2 maggio, giorno in cui si riunirà la direzione del Pd, dalla quale dovrebbe uscire la linea unitaria da seguire in questo difficile momento politico per il Paese

Governo - presidente della Camera Fico verso nuovo giro di Consultazioni il 26 aprile : A quanto apprende l’Adnkronos, con ogni probabilità il presidente della Camera, Roberto Fico, domani darà il via a un nuovo giro di consultazioni per sondare Pd e M5S dopo il confronto di ieri. L'articolo Governo, presidente della Camera Fico verso nuovo giro di consultazioni il 26 aprile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Consultazioni Fico - il PD si 'spacca' : Renzi pensa ad un nuovo partito? [LIVE] : 10:07 - Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera, Matteo Renzi - forse galvanizzato dall'hashtag #Renzitorna - non sembra temere le urne e anzi, secondo l'ala governista del Partito Democratico, l'obiettivo dell'ex premier sarebbe quello di spaccare il PD per poi dar vita ad un suo partito alla Macron. 8:12 - L'edizione odierna de La Repubblica svela un retroscena relativo ad un duro scontro avvenuto all'interno del Partito ...

Nuovo giro di Consultazioni. Mattarella affida le redini a Fico : Teleborsa, - Si apre una nuova settimana di consultazioni per tentare la formazione di un Nuovo Governo . Dopo il flop del giro di consultazioniguidato dal presidente del Senato, Elisabetta Alberti ...

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni, mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi, ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...

Nuovo governo - al via il secondo giro di Consultazioni. L'ipotesi del preincarico a Di Maio o Salvini : ROMA - Il giro che parte stamattina alle 10 al Quirinale si annuncia decisivo per la crisi di governo. E può concludersi - probabilmente agli inizi della prossima settimana - con una mossa del ...

Nuovo giro di Consultazioni - cosa succede a Montecitorio : Il presidente della Repubblica riceve per la seconda volta al Quirinale le delegazioni dei partiti per assegnare il compito di creare un Nuovo governo

Nuovo giro di Consultazioni - cosa succede a Montecitorio : (Immagine: pixabay/CC) Il Quirinale ha convocato il secondo giro di consultazioni per giovedì 12 e venerdì 13 aprile, dopo il fallimento della prima tornata avvenuta la settimana precedente. Il calendario I primi ad essere ricevuti saranno il Gruppo per le autonomie, i gruppi misti e Liberi e Uguali. A seguire Partito democratico, centrodestra e Movimento 5 stelle. In questa seconda occasione sono i partiti a dare il via al calendario delle ...

Alla vigilia delle Consultazioni nuovo tira e molla Di Maio-Salvini : 'senza FI'. 'No - senza voi' : Non sembra sbloccarsi il braccio di ferro tra Lega e Cinquestelle. Da una parte si accordano per eleggere Molteni a capo della Commissione speciale della Camera. Dall'altra mostrano i muscoli -

Consultazioni - nuovo giro da giovedì : Inizierà giovedì prossimo il nuovo ciclo di Consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Al termine del primo giro di Consultazioni, terminato ...