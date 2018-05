' Concerto per la pace' al Menossi

Ambra Angiolini : maglione da 400 euro al Concertone/ Polemica social - critiche anche per Lodo Guenzi : Ambra Angiolini presenta il Concerto del 1° Maggio 2018 di Roma insieme a Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato sociale. critiche per un maglione, lei replica.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:40:00 GMT)

Ambra Angiolini risponde alle polemiche per il suo maglione da 300 euro al Concertone : l'ironia non manca - Ultime Notizie Flash : Ambra Angiolini risponde alle polemiche per il suo maglione da 300 euro al Concertone: l'ironia non manca. L'attrice con un post ironico punta il dito contro chi l'ha attaccata

Concerto - OMAGGIO PER LUCIO DALLA - FESTIVAL DELLA BELLEZZA VERONA - 2 GIUGNO TEATRO ROMANO - : Artisti e amici di LUCIO DALLA ricordano, in un CONCERTO-OMAGGIO al FESTIVAL DELLA BELLEZZA di VERONA con la coproduzione di F&P Group , uno dei grandi protagonisti DELLA canzone d'autore italiana, ...

Roma - Concerto del primo maggio : 30 arresti per droga e furti : Controlli al concertone del primo maggio: 22 arresti per droga e 8 per furti. Centinaia di Carabinieri di Roma sono stati impiegati, oltre che in piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe, anche nei ...

1 maggio - flash mob Cgil contro morti sul lavoro - polemica per Concerto in piazza : Pescara - flash mob contro le morti sul lavoro della Cgil a Pescara a piazza Italia davanti al Comune di Pescara: 'No al lavoro che uccide'. Una lunga scritta esposta anche per prendere posizione contro la scelta del Comune di organizzare il concertone di piazza Salotto ''senza parlare dei temi del lavoro, ma solo come evento turistico aggregativo: noi siamo per la celebrazione dei valori fondanti del lavoro e come sindacati ...

Musica - 50mila al Concerto di Taranto per 'riprogrammare il nostro futuro' Striscione delle mamme dei Tamburi : -------- Il concerto di Taranto è in diretta tv, in esclusiva nazionale, su Canale 85 e Antenna Sud , canale 13, del digitale terrestre, oltre che in streaming sui canali Facebook delle rispettive ...

Max Gazzè & Form/ La battuta di Ambra Angiolini : Ti sei portato poche persone (Concertone Primo Maggio 2018) : Max Gazzè & Form parteciperanno al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma con il suo stile culturalmente molto elevato e musicalmente pieno di sorprese, cosa accadrà? Max Gazzè protagonista sul palco di piazza San Giovanni a Roma con la sua esibizione per il concerto del Primo Maggio. Apre la serata con Sotto Casa, un brano al quale il suo pubblico è molto legato. "Questa canzone è un invito al dialogo, a prima lettura, tra religioni e ...

Il rock di Gianna Nannini invade il Concertone - parolacce e dito medio per Sfera Ebbasta - Musica - Spettacoli : Apertura con polemica immediata al Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni a Roma. Lodo, il cantante dello Stato Sociale che con Ambra Angiolini conduce il Concertone, ha iniziato alle 15 in punto in ...

'Concertone emozionante' per gli organizzatori - ma montano le polemiche per gli accrediti : 'È un Primo Maggio emozionante, con tanta gente in piazza e tanti giovanissimi che cantavano in piazza come non era mai successo negli ultimi anni'. È stanco Massimo Bonelli, da quattro anni ...

