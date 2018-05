Commissione Ue | in Italia l' incertezza politica prolungata può agitare i

Ue - Commissione : “Italia fanalino di coda per la crescita con Londra”. Moscovici : “Da Roma sforzi strutturali pari a zero” : Le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue delineano un futuro a tinte fosche per l’Italia, che resta fanalino di coda d’Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito, alle prese con le trattative per la Brexit. Per entrambi i Paesi il Prodotto interno lordo 2018 crescerà di 1,5%, per poi rallentare a 1,2% nel 2019. Diversi gradini più in basso rispetto a quella di Malta (la più alta con5,8% ...

Monito della Commissione Ue all’Italia : Tiene la crescita (+1,5%), calano debito e disoccupazione. Rinviato l’esame sui conti del 2018, ma in autunno servirà un intervento deciso sulla Finanziaria

La Commissione Ue ammonisce l'Italia senza governo : "Incertezza prolungata mette a rischio crescita" : Dopo 'l'accelerazione' della crescita nel 2017, l'economia italiana 'continuerà a crescere allo stesso passo dell'1,5% quest'anno, sostenuta largamente dalla domanda interna'. Un risultato da ...

Pensioni - Ue : “In Italia spesa alta e rischio povertà”/ Commissione : ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi : Pensioni, Ue bacchetta Italia: “spesa alta e rischio povertà”. Rapporto della Commissione: critiche e ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi. A rischio chi ha carriere discontinue(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:46:00 GMT)

Commissione UE - Ok a piano d'investimento per le autostrade italiane : Teleborsa, - Disco verde della Commissione europea al piano di investimento sulle autostrade italiane. L'Esecutivo comunitario ha approvato , in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i piani ...

Alitalia - la Commissione Ue apre un’indagine sul prestito ponte di 900 milioni : La Commissione Ue ha aperto un’indagine approfondita per valutare se il prestito ponte di 900 milioni di euro che l’Italia ha concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di Stato. Bruxelles «al momento è del parere che il prestito statale costituisca un aiuto di Stato», si legge in una nota. Teme che «la durata del prestito, che va da maggio 2017 fin...

Il "giustizialista" della Lega (che disturba Forza Italia) : chi è Molteni - scelto da Di Maio e Salvini per la Commissione della Camera : Già in tempi non sospetti Nicola Molteni in tv invitava a non "demonizzare" e a non considerare un "pericolo per la democrazia" il Movimento 5 Stelle. Una ragionevole esortazione che avrà di certo riscontrato l'apprezzamento del partito guidato da Luigi Di Maio insieme al quale Matteo Salvini, dopo una breve telefonata, ha raggiunto l'accordo per la guida della Commissione speciale della Camera. Sarà quindi Molteni e non ...

Terremoto Centro Italia : la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto italiano da 43 - 9 milioni : La Commissione europea ha approvato il regime di aiuto Italiano da 43,9 milioni di euro a sostegno degli investimenti nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 (140 comuni) in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Per Bruxelles l’aiuto “è in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato“, e “contribuirà alla ripresa economica dell’Italia centrale senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato ...

Padoan : 'Per la Commissione Ue l'Italia è un elemento di incertezza' : La Commissione si è dimostrata aperta e paziente ad attendere questo passaggio ulteriore', ha poi affermato il ministro dell'economia. 'Penso che il Pd debba prendere atto dei risultati, cosa che mi ...

Tasse - così la Commissione europea sta per aumentare l'Iva per l'Italia : ... circa 3,4 miliardi, ma i conti veri si faranno a maggio, con le previsioni di primavera, e in ogni caso non c' è bisogno che se ne occupi l' esecutivo uscente, intervenendo sul Documento di economia ...

