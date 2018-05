Come evitare truffe sulle assicurazioni online

Arrivano le blatte volanti - l'esperta spiega Come evitare che entrino in casa : Stanno per arrivare le blatte, gli insetti tanto fastidiosi e soprattutto potenziali portatori di patologie anche gravi. Siamo quasi alla fine di aprile, e questo è l’ultimo mese in cui è possibile “prevenire” il problema o quanto meno arginarlo usando delle accortezze sia in casa che fuori. A stilare un vero e proprio decalogo anti-blatta è stata la professoressa di Igiene Maria Triassi, docente presso l’Università degli Studi di Napoli ...

Salute - il "mix letale" che ti accorcia drasticamente la vita : Come evitare una morte prematura : Che fumare, bere alcool e non fare esercizio fisico siano dannosi per la Salute non è una novità, ma ciò che non si sapeva è che queste abitudini associate aumentino in modo esponenziale le possibilità di morte prematura. Secondo una ricerca australiana pubblicata sulla rivista PLOS Medicine che ha

Multe - la clamorosa rivoluzione per gli italiani. Ecco Come evitare di perdere punti della patente : Hai superato il limite di velocità e ti sei preso una bella multa. Che pizza (per non dire altro). Anche perché oltre ai soldi che devi pagare (e che avresti potuto spendere per fare altro), ti scalano anche i punti dalla patente. Funziona così, bisogna starci. come, come, come? Non funziona sempre così? Beh, non funziona così a meno che tu non sia un “furbetto al volante”… In che senso? Vi raccontiamo una storia che è un’eccezione alla regola ...

Truffe Postepay/ Poste italiane : ecco Come proteggersi ed evitare errori fatali : Truffe Postepay, Poste italiane: ecco come proteggersi ed evitare errori fatali. Sicuramente sono tante le situazioni che possono indurci a cadere in errore anche abbastanza facilmente.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:44:00 GMT)

Cosa insegna la storia di Milo? Come evitare il sequestro del vostro cane : E' una storia a lieto fine quella di Milo, il pastore maremmano che era stato sequestrato alla sua famiglia e rinchiuso in canile dopo dudenunce da parte di un vicino di casa. L'amico a quattro zampe ...

Cosa insegna la storia di Milo? Come evitare il sequestro del vostro cane : E’ una storia a lieto fine quella di Milo, il pastore maremmano che era stato sequestrato alla sua famiglia e rinchiuso in canile dopo dudenunce da parte di un vicino di casa. L’amico a quattro zampe della famiglia Munter, di Roverè della Luna in provincia di Trento, tornerà a casa. Quando è solo questione di ore. “Abbaia in continuazione durante la notte”, aveva affermato l’uomo che aveva ...

Capelli lunghi? Ecco Come evitare la spuntatina : Li colorano, li intrecciano, li raccolgono. Ma, attenzione, difficilmente li tagliano. Beyoncé, Gisele Bundchen, Naomi Campbell, Bella Hadid, tantissime sono le star affezionate alle loro chiome luminose extra long. D’altronde come dargli torto: i Capelli lunghi sono da sempre indice di femminilità e seduzione. E molte donne, oltre alle star, per averli così sono disposte a tutto. C’è chi, per esempio, usa l’olio di ricino, ...

Come evitare la truffa romantica : Internet ed in particolare i social network rappresentano la piazza virtuale in cui persone provenienti da tutto il mondo riescono ad incontrarsi, a stringere amicizia e, talvolta, anche ad ...

Pasquetta all’aria aperta? Dalle punture di insetti agli sbalzi di temperatura : ecco Come evitare spiacevoli inconvenienti : Dopo aver aperto l’uovo e festeggiato la Pasqua con parenti e amici avete programmato la classica gita di Pasquetta? Se scarponcini da trekking e pranzo al sacco sono già pronti, avete pensato a come prendervi cura della salute di tutta la famiglia? Ricordatevi, infatti, che un picnic in campagna, una giornata in campeggio, al lago e al mare o anche una semplice passeggiata tra i boschi possono nascondere delle piccole insidie che rischiano di ...

Pasqua : attenzione all’acquisto di uova e colombe - ecco Come “evitare fregature” : In vista della Pasqua il Codacons diffonde i consigli utili ai consumatori che, nei prossimi giorni, saranno alle prese con l’acquisto dei prodotti tipici Pasquali. “Per fare acquisti sicuri ed evitare eccessi o fregature – spiega l’associazione – è sufficiente seguire alcune regole base; anche nella scelta di uova di cioccolato e colombe occorre prestare massima attenzione, tenendo conto che prodotti di qualità devono ...

Ciclismo - Come funzioneranno i controlli sulle bici? Raggi X e telecamere termiche per evitare i mezzi truccati : Una nuova rivoluzione per il mondo del Ciclismo. Dopo l’introduzione del Var e della moviola su strada, si è deciso di lottare in maniera ancora più incisiva contro la frode tecnologica, i tanto temuti motorini nelle bici. Il grande pubblico pensa che nei mezzi ci siano dei dispositivi che permettono ai corridori di andare più veloce e allora la Uci ha pensato di intensificare i controlli. David Lappartient, Presidente della Federazione ...

Scarpa Come caparra per evitare furto bicchieri : l'idea dei pub belga - : Per alcuni turisti limitarsi a consumare la propria bevanda non sarebbe abbastanza, ma vorrebbero portare con sè anche i calici come fossero dei souvenir: alcuni bar provano a correre ai ripari con ...