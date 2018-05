Coldiretti | la pioggia è benvenuta per scongiurare l’allarme siccità al Sud

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Non solo danni, laperal sud dove nei principali invasi mancano 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie. E’ quanto afferma lasulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Anbi. Se il settentrione – sottolinea la- ha beneficiato dellae della neve invernale, al sud l’apporto idrico è stato insufficiente, dalla Calabria alla Puglia fino in Sicilia. L’acqua pero’ – precisa la– per poter essere assorbita dal terreno deve cadere in modo continuo e non violento, mentre gli acquazzoni aggravano i danni provocati dagli allagamenti con frane e smottamenti. Nell’attuale fase stagionale con le piante da frutto pronte per la raccolta e le verdure in campo, la grandine – prosegue la– è l’evento piu’ temuto dagli imprenditori agricoli per la perdita dell’intero raccolto ...