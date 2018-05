Clima | Oxfam | “Gli aiuti ai paesi poveri sono la metà del dovuto”

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Iin via di sviluppo non stanno ricevendo, dalla meta’ ricca del mondo, i fondi promessi loro per la mitigazione e l’adattamento al cambiamentotico. L’accordo di Parigi ha ribadito l’impegno di dare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 ma – secondo un rapporto diffuso stamani dall’– nel 2015 e 2016 la cifra si e’ fermata a 48 miliardi. E di questi solo una parte e’ effettivamente destinata alle misuretiche. Stando all’indagine dell’, contenuta nello studio “te Finance Shadow Report 2018”, i finanziamenti annunciati daidonatori coinvolgono progetti enon direttamente legati al cambiamentotico. In base agli esperti, la somma realmente destinata a mitigazione e adattamento e’ compresa tra i 16 e i 21 miliardi di dollari all’anno nel ...