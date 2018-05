City of Brass | Recensione | Trailer e Gameplay

City of Brass : annunciata la data di lancio del first-person rogue-lite : Uppercut Games ha annunciato da data di lancio di City of Brass , un'avventura di genere first-person rogue-lite realizzata dagli stessi sviluppatori di BioShock.Il gioco, riporta DSOgaming, verrà lanciato il 4 maggio. Ambientato in un setting mitologico e metropolitano, il gioco verte sulla storia di un astuto ladro in cerca di tesori leggendari nascosti tra antiche rovine.Ed Orman, co-fondatore e designer, Uppercut Games, dichiara:Read ...

