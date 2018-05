Cinque buone abitudini per vivere 12 anni di più!

laragnatelanews

(Di giovedì 3 maggio 2018) Sono semplici consigli quelli che ci permetterebbero di allungare la vita di circa 12: adottare uno stile di vita sano, non fumare, svolgere esercizio fisico regolare, mantenere il peso corporeo nella norma, non bere troppo e non fumare. Così facendo gli uomini vedrebbero la propria vita allungarsi di 12, mentre le donne di 14. , la vostra vita potrebbe allungare di 14se siete donne e di 12se siete uomini. Non male un decennio in più secondo lo studio della Harvard Chan School of Public Health su un campione di oltre 100mila uomini e donne e su un periodo di circa 30. Perché la vita si allungherebbe così: Semplice, perché mantenendo fede a questiconsigli si ha l’82% di probabilità in meno di morire per patologie cardiovascolari e il 65% in meno di ammalarsi di cancro. Ci possiamo stare e l’impegno alla fine non è neanche così snervante. Quindi ...