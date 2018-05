Cina | Xiaomi pronta a maxi ipo da 10 mld dollari a borsa Hong Kong

Xiaomi Mi 6X (Mi A2) compare su Android.com : ecco i prezzi in Cina : Il prossimo Xiaomi Mi 6X (forse Mi A2) fa la sua comparsa ufficiale sul sito Android.com di Google, mentre in Cina sono stati già rilasciati i presunti prezzi di listino delle sue varianti.A pochi giorni dal presunto annuncio del nuovo Xiaomi Mi 6X (che potrebbe chiamarsi anche Mi A2 a livello internazionale), sul sito Android.com di Google sono comparse le prime informazioni ufficiali del dispositivo.Xiaomi Mi 6X (Mi A2) fa la sua comparsa su ...

Xiaomi Mi TV Speaker è una nuova sound bar super elegante che in Cina costa 50 euro : L'assortimento dei prodotti di Xiaomi accoglie un nuovo dispositivo. Si chiama Xiaomi Mi TV Speaker ed è una sound bar che ben si abbina alle nuove smart TV presentate di recente dal produttore. Si tratta di un dispositivo dotato di 8 unità sonore che arriva sul mercato cinese a un prezzo appena superiore ai 50 euro al cambio attuale.

Xiaomi Mi TV 4C è la nuova smart TV di Xiaomi - in Cina a meno di 300 euro : Dopo aver presentato Xiaomi Mi TV 4s, il produttore cinese ha annunciato oggi una nuova smart Tv, Xiaomi Mi TV 4C, con schermo da 50 pollici e un prezzo, in Cina, inferiore ai 300 euro.

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale - si avviCinano Blackshark e nuove cuffie : Xiaomi Mi MIX 2s si mostra in un render ufficiale all'interno di uno spot realizzato come un trailer di Pacific RIM. Intanto sono in arrivo un nuovo paio di cuffie leggerissime e Xiaomi Blackshark, lo smartphone da gaming del produttore cinese.

Xiaomi Redmi Note 5 è ufficiale in Cina - con alcune differenze rispetto alla versione indiana : Xiaomi ha presentato oggi Xiaomi Redmi Note 5 in Cina, con alcune differenze rispetto alla versione pro presentata qualche settimana fa in India. Le novità riguardano il comparto fotografico e il sistema operativo.

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 Pro in Cina e Redmi 5 in India : Nei prossimi giorni Xiaomi dovrebbe presentare Redmi 5 in India, mente in patria dovrebbe arrivare Xiaomi Redmi Note 5 Pro, che dovrebbe essere commercializzato in Cina come Xiaomi Redmi Note 5.