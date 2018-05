Cina | la disperazione della vedova di Liu Xiaobo ' Preferisco morire'

repubblica

(Di giovedì 3 maggio 2018) PECHINO - 'Morirò nella mia casa.se ne è andato, e non c'è più nulla al mondo per me ora. È più facileche vivere, usare la mia morte per oppormi non potrebbe essere più semplice per me'. È riuscita a dire questo Liu Xia , prima di scoppiare a piangere di un pianto ...