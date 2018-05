Ciclone mediterraneo in azione | Instabilità persistente su gran parte d' Italia

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 maggio 2018) Roma - FORTE INSTABILITA' - Il minimo depressionario attualmente al largo del Tirreno sta provocando una spiccata instabilità su tutto il nostro Paese, con occasione per piogge e rovesci frequenti da Nord a Sud, anche a sfondo temporalesco. I fenomeni saranno alternati a momenti di variabilità più asciutta, specie verso i settori ionici e le Alpi più settentrionali. PIOGGE E TEMPORALI FREQUENTI, ANCHE INTENSI - Il maltempo proseguirà almeno fino al weekend compreso. Prossime ore con acquazzoni e temporali anche intensi al Centrosud, specie lungo il versante adriatico ma in estensione qua e là anche all'area tirrenica. Piogge persistenti in Sardegna, mentre in serata le precipitazioni bagneranno buonadel Nord. Venerdì le piogge più intense dovrebbero penalizzare soprattutto l'estremo Nordovest (basso Piemonte), ...