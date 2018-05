Chiude la più grande fabbrica di pneumatici in Ucraina

Zeus e il fuoco degli Dei Chiude "A teatro in famiglia" - la rassegna dedicata ai più piccoli al Teatro dell'Unione : Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, solo in caso di spettacoli o altre attività. Chiuso il lunedì.

Tokyo Chiude con un timido più. Bene il resto dell'Asia : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata in lieve rialzo , seguendo la scia di Wall Street che ha chiuso poco mossa dopo il report sullo stato della economia americana. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,15% finendo a 22.191,18 punti. Il più ampio paniere Topix rimane sulla parità con un +0,02% a 1.343,45 punti. Segno più per Shanghai , +0,87%, e ...

Tokyo Chiude con un timido più. Bene il resto dell'Asia : Tokyo chiude la giornata in lieve rialzo , seguendo la scia di Wall Street che ha chiuso poco mossa dopo il report sullo stato della economia americana . L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,15% finendo a 22.191,18 punti. Il più ampio paniere Topix rimane sulla parità con un +0,02% a 1.343,45 punti. Segno più per Shanghai , +0,87%, e ...

Piazza Affari Chiude con un timido più : Teleborsa, - Piazza Affari chiude la giornata con un timido più , in linea con i principali mercati di Eurolandia . Gli investitori sono rimasti a guardare gli ultimi sviluppi del braccio di ferro tra ...

Piazza Affari Chiude con un timido più : Piazza Affari chiude la giornata con un timido più , in linea con i principali mercati di Eurolandia . Gli investitori sono rimasti a guardare gli ultimi sviluppi del braccio di ferro tra gli Stati ...

La borsa di Tokyo Chiude con il segno più : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata al rialzo dopo il finale positivo di Wall Street sull'allentarsi delle tensioni tra USA e Russia sulla Siria. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,55% finendo a 21.

La borsa di Tokyo Chiude con il segno più : Tokyo chiude la giornata al rialzo dopo il finale positivo di Wall Street sull' allentarsi delle tensioni tra USA e Russia sulla Siria . L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,55% finendo a 21.778 punti . ...

Petrolio : a New York Chiude in rialzo a 67 - 02 dlr - più alto da 2014 : New York, 12 apr. (AdnKronos/Dpa) – A New York il Petrolio chiude in rialzo toccando il livello più alto raggiunto dal 2014. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 67,02 dollari al barile, in crescita di 20 cents (+0,3%) rispetto all’andamento di apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 67,02 dlr, più alto da 2014 sembra essere il primo su CalcioWeb.

NBA - Philadelphia Chiude terza : 16vittoria in fila - Markelle Fultz tripla doppia più giovane di sempre : La stagione della svolta per il Process di Philadelphia non poteva chiudersi in maniera migliore. La gara con i Milwaukee Bucks, pur con Giannis Antetokounmpo presente, dura meno di un quarto, visto ...

Più lontana l'intesa Lega-M5s. Di Maio Chiude la porta ad un governo con il Centrodestra mentre apre al Pd : Inviti e ripicche tra i due leader, con Salvini che tenta l'avvicinamento: 'basta vertici, abbiamo il 51% di possibilità di fare un governo Centrodestra-5Stelle. Il candidato premier del Movimento, ...

Uomini e Donne/ Ida Platano pronta a Chiudere con Riccardo? "Non mi sento più me stessa con lui" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è destinata a finire? La dama allarma con le ultime dichiarazioni(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Mattarella "ora nuove consultazioni"/ 'Serve più tempo. Secondo giro consultazioni' - Martina Chiude a Di Maio : Mattarella, 'ora nuove consultazioni': Luigi Di Maio, 'contratto Governo con Martina o Salvini', ma il Pd chiude e la Lega sta con Berlusconi.

Lavori che gli italiani non vogliono più fare - lo sfogo di un agricoltore : "Se non avessi gli stranieri - Chiuderei" : Massimo Preti titolare di un'azienda agricola a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, non riesce a trovare dipendenti italiani che Lavorino nei suoi campi.

Tokyo Chiude con il segno più. In calo le borse cinesi : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikke i che ha guadagnato lo 0,99% finendo a 21.591,9 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,65% a 1.326,16 punti. Dal fronte macro,...