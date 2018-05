Chiude Cambridge Analytica dopo lo scandalo dati Facebook Nasce Emerdata | azienda che

Cambridge Analytica Chiude. Era la società dello scandalo dei dati di Facebook : Facebook e Cambridge Analytica sono passate agli onori della cronaca dopo lo scandalo che le ha viste protagoniste per la "vendita" dei dati sensibili degli utenti che ignari avevano dato il consenso al loro trattamento sul Social Network. L'epilogo della ...

Bancarotta per Cambridge Analytica : travolta dallo scandalo - deve Chiudere : La bufera ha spazzato definitivamente via Cambridge Analytica, che avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna. La società di analisi e consulenza politica che è stata al centro dello scandalo Facebook per via della violazione della privacy e abuso di dati personali, si avvia quindi alla chiusura. dallo scoppio di quello scandalo aveva cominciato a perdere clienti su clienti, ed è stata sommersa di costi legati alla propria difesa in ...

Dopo il caso Facebook fuga di clienti : Cambridge Analytica Chiude : Cambridge Analytica si appresta a chiudere. Diventata oggetto di scandalo in seguito all’uso dei dati di milioni di americani per scopi elettorali, si è piegata alla fuga di clienti e al conto salato delle spese legali. “Negli ultimi mesi – fa sapere l’azienda – Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società per correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che sono legali e ...

Datagate : Cambridge Analytica Chiude i battenti : Cambridge Analytica, società travolta dallo scandalo del Datagate connesso al social network Facebook, ha deciso di chiudere i battenti. Con una nota della stessa società, viene comunicata pubblicamente la cessazione di tutte le operazioni e l’avvio delle procedure di insolvenza in Gran Bretagna. La decisione è stata presa in seguito alla perdita di numerosi clienti e le spese crescenti per affrontare le numerose indagini avviate nelle ultime ...

Chiude Cambridge Analytica : Londra, 2 mag. (AdnKronos) – Cambridge Analytica, la società al centro dello scandalo sulla violazione della privacy che ha coinvolto anche Facebook, ha annunciato la chiusura, sospendendo “immediatamente tutte le operazioni”. Con un comunicato la società, nata nel 2013 come una propaggine del Scl Group, ha reso noto anche di aver avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna e quelle per dichiarare bancarotta negli Stati ...