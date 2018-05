Chi era Georges Méliès | uno dei padri del cinema

La luce della Luna per osservare la Terra : il Chiarore lunare che calibra gli strumenti ottici affinerà le prestazioni : La Luna è l’ingrediente in più per assicurare dati sull’ambiente affidabili e di buona qualità. Il fatto che la superficie Lunare sia rimasta sostanzialmente inalterata per milioni di anni, ad eccezione di occasionali impatti di meteoriti vaganti, fa sì che la luce riflessa dalla superficie Lunare sia un’ottimale fonte di calibrazione per gli strumenti ottici di osservazione della Terra. Adesso – spiega Global Science – un progetto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 maggio : Mentre a Roma si ChiacChiera - l’Ue ci ruba 7 miliardi : I nuovi conti Bilancio dell’Ue: il Sud Italia rischia di perdere 7 miliardi La proposta della Commissione – Dopo la Brexit meno fondi alla coesione, cioè alle aree più arretrate, e 20 miliardi in più per gestire frontiere e migranti di Stefano Feltri Scene da un manicomio di Marco Travaglio Ormai Renzi sente le voci, come Giovanna d’Arco. Altrimenti non spiegherebbe ogni giorno a chi ancora gli dà retta (se stesso) cosa vogliono gli ...

MonChi : 'C'erano un rosso e due rigori. Il calcio italiano deve alzare la voce' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi non ci sta e ai microfoni di Premium Sport alza la voce contro l'arbitraggio di Skomina che ha condizionato l'accesso alla finale della Champions League per il club giallorosso fermatosi a solo un gol di distanza dall'impresa contro il ...

ChiUDE CAMBRIDGE ANALYTICA/ La società dello scandalo Facebook : solo un’operazione di immagine? : CHIUDE CAMBRIDGE ANALYTICA, la società dello scandalo Facebook sommersa da spese legali e senza più clienti. CHIUDE i battenti l'azienda che sfruttò i dati di milioni di utenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 23:37:00 GMT)

Pd - i renziani risChiano in Direzione. Bufera su una lista di 'pro 5 Stelle' : Il Pd si conta prima della direzione, per provare a evitare una spaccatura plateale nel parlamentino Dem, che rischierebbe di aprire le porte alla scissione. La riunione convocata per decidere se ...

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano presenta la IV edizione di FRUTTI ANTIChi Primavera : Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018, dalle ore 9 alle 19, si rinnova al Castello di Paderna a Pontenure (PC) l’appuntamento con l’edizione di Primavera di “FRUTTI ANTICHI”, rassegna di piante, fiori e FRUTTI dimenticati e prodotti di alto artigianato, promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione con il Castello di Paderna e il Comitato FAI di Piacenza. Protagonista della nuova edizione di “FRUTTI ANTICHI”, la ...

Chiara Ferragni - la videolettera di Riccardo Bocca | : L'imprenditrice e blogger italiana è tra le maggiori influencer al mondo nel campo della moda. A lei è stata chiesta collaborazione per portare a termine una missione importante

La videolettera di Riccardo Bocca a Chiara Ferragni - : L'imprenditrice e blogger italiana è tra le maggiori influencer al mondo nel campo della moda. A lei è stata chiesta collaborazione per portare a termine una missione importante

Ilva - il Consiglio di fabbrica pronto allo sciopero generale. Messaggio Chiaro a Mittal : "No agli esuberi" : Il Consiglio di fabbrica dell'Ilva, respingendo l'ipotesi degli esuberi, lancia messaggi ad ArcelorMittal e chiede aiuto alla politica. Ma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm avvertono, quasi con un diktat contro la "proliferazione dei tavoli": "le trattative vanno portate avanti solo in sede ministeriale". La precisazione è arrivata in serata dopo la doppia convocazione per sabato 5 maggio di un incontro sulla vertenza Ilva - ...

Facebook : Cambridge Analytica Chiude le operazioni : Cambridge Analytica, la società che aveva sottratto in maniera fraudolenta i dati di milioni di utenti Facebook per poi bersagliarli con messaggi di propaganda politica mirata, chiude le operazioni. Lo rivela il Wall Street Journal. A costringere il gruppo, che collaborò anche con la campagna elettorale di Donald Trump , e che ebbe tra i primi top manager ...

“Ecco cosa regalerà la regina a Harry e Meghan Markle”. Un dono di grandissimo valore e - soprattutto - che sta molto a cuore alla sovrana - spiffera Chi sa già tutto sul matrimonio dell’anno : Harry e Meghan Markle, il conto alla rovescia ora è davvero quasi finito. Maggio è cominciato e il 19 è sempre più vicino. Quindi le indiscrezioni, che in realtà non ci hanno mai abbandonato in questi mesi, si fanno pressanti. Si scopre così che per il gran giorno i futuri sposini hanno dato disposizioni che soltanto un cronista e quattro paparazzi avranno posto all’interno della cappella di San Giorgio del castello di Windsor. Lo ...

'Loro 2' - Sorrentino : 'Il film non e' sChierato' : ... Infinity War' sbanca il box office italiano 27 aprile 2018 Lo scandalo Weinstein diventa un film, a produrlo Brad Pitt 26 aprile 2018 Sesso, lusso e politica: il Berlusconi di Sorrentino al cinema ...

Pajno - ecco Chi è pronto a dire sì Solo Lega-Fdi si Chiamano fuori Così il Colle vuole superare i veti : Nel Pd volano gli stracci tra renziani e componenti delle altre aree del partito, ma orami è evidente che la direzione affosserà il tentativo di dialogo con i 5 Stelle (i numeri sono nettamente dalla parte dell'ex premier)... Segui su affaritaliani.it

Borsa svizzera : Chiude piatta - SMI +0 - 11% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve