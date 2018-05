Champions | Roma fuori a testa alta Liverpool in finale col Real

Champions League - la Roma sfiora Kiev ma ci pensa il Crotone : “#RoadtoChiev” : Nella serata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Roma e Liverpool, la squadra giallorossa ha sfiorato l’impresa senza però riuscire a ribaltare il risultato dell’andata, il 4-2 non basta per raggiungere Kiev. Pronto ad una vera e propria finale il Crotone, la squadra di Walter Zenga è al lavoro per il fondamentale scontro contro il Chievo, le due squadre sono divise da tre punti in classifica con gli uomini di ...

L’addio con orgoglio della Roma alla Champions League : Verrebbe da dire: «Grazie lo stesso Roma!», che è poi quello che hanno detto le decine di migliaia che erano all’Olimpico per la semifinale di Champions League che ha visto la vittoria in campo della Roma per 4 a 2, ma l’approdo alla finale di Kiev del Liverpool che aveva vinto all’andata 5 a 2. La finale di Champions a 34 anni da quella persa proprio contro il Liverpool la Roma non la vedrà. Non per demeriti in questa partita, ma in quella ...

Champions - la Roma sfiora l'impresa ma l'arbitro la beffa : Per la gioia di milioni di fans in tutto il mondo e dell'Uefa, ben contenta di poter contare su squadre storiche, blasonate, potenti. L'Italia? Per ora è ferma allo sfogo di Andrea Agnelli e al suo ...

Video/ Roma-Liverpool - 4-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - ritorno semifinale - : Video Roma Liverpool , risultato finale 4-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League. I giallorossi sfiorano l'impresa all'Olimpico.

Champions - esce la Roma dei rimpianti Video : 3 Non basta alla Roma un 4-2 fra le mura amiche per volare verso la finale di #Champions league, a Kiev, sabato 26 maggio. Troppo pesante il passivo dell'andata, un 5-2 in favore del #Liverpool che alla fine fa inevitabilmente la differenza. Com'era prevedibile d'altronde. I giallorossi escono comunque a testa alta da questo match, riuscendo a cogliere una vittoria che sembrava per molti aspetti improbabile dopo le prime battute. ...

Video/ Roma-Liverpool (4-2) : highlights e gol della partita (Champions League - ritorno semifinale) : Video Roma Liverpool (risultato finale 4-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League, con i giallorossi che sfiorano la grande impresa, saranno i Reds ad andare a Kiev.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 03:01:00 GMT)

Champions League : Roma fuori a testa alta. Liverpool a Kiev : Champions League: i giallorossi vincono 4-2 ma non basta Non sono bastati 4 gol alla squadra di Eusebio Di Francesco per ribaltare la sconfitta di Anfield. All’Olimpico termina 4-2 senza non poche recriminazioni. Negati due rigori ai padroni di casa, che nonostante due volte in svantaggio sfiorano una clamorosa rimonta. L’autogol di Milner, Dzeko e una doppietta di Nainggolan piegano i reds, ma i gol di Manè e Wijnaldum mandano in ...

Roma - De Rossi : 'La Champions? L'anno prossimo proveremo a vincerla' : 'Nello spogliatoio ho ringraziato i miei compagni, sono molto orgoglioso di loro e per rendere ancora più memorabile questa cavalcata bisogna rifarla la Champions: L'anno pRossimo bisogna farla come ...

Roma - Monchi : 'Negati due rigori clamorosi. Non capisco perché non ci sia la VAR in Champions' : Non capisco perchè non sia la VAR nella competizione calcistica per club più importante al mondo. A volte sbaglia ma molto meno, sia ieri che anche in questa semifinale ci sono stati errori. I ...

Roma-Liverpool 4-2 ma non basta : la finale di Champions va ai Reds : A un gol dai supplementari, per continuare a sognare, e in grande. Serviva un miracolo, un secondo miracolo calcistico dopo quello contro il Barcellona. Ma in una partita palpitante, un Liverpool coriaceo e per nulla arrendevole o attento solo a difendere il 5-2 dell'andata, ed anche un fallo di mano nell'area piccola dei Reds, mandano in frantumi i sogni di rimonta della Roma e di accesso alla finale di Champions League. È ...

Champions League Roma-Liverpool 4-2 - il tabellino : ROMA - La Roma batte il Liverpool 4-2 nella gara di ritorno delle semifinali di Champions, ma non basta. Liverpool che passa in vantaggio per primo con Mané , poi il pareggio giallorosso arriva sull'...

Pagelle/ Roma-Liverpool (4-2) : i voti della partita (Champions League - ritorno semifinale) : Pagelle Roma Liverpool (4-2): i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo nella semifinale di ritorno di Champions League, che si è giocata allo stadio Olimpico(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 23:11:00 GMT)

Champions. La Roma si ferma a un passo da Kiev - il 4-2 al Liverpool non basta : Sotto due volte (Mané e Wijnaldum) i giallorossi restano in gara (autorete di Milner e Dzeko). Negli ultimissimi minuti Nainggolan (86' e rigore al 94') fa accarezzare il sogno di equilibrare il 5-2 di Anfield. In finale ci vanno i Reds

Champions - Roma-Liverpool 4-2 : i Reds staccano il biglietto per la finale di Kiev : la cronaca - Dopo un ottimo avvio della Roma, al 9' è Mané a sbloccare il pari sfruttano un erroraccio di Nainggolan. I giallorossi trovano il pari al quarto d'ora grazie a un rocambolesco autogol di ...