Champions | dalla Bild al Daily Mail | Roma penalizzata da arbitri

Roma-Liverpool 4-2 - giallorossi fuori dalla Champions League. Non arriva la rimonta - Reds in Finale col Real Madrid : Questa volta l’impresa non è riuscita alla Roma, la rimonta da fantascienza non è stata possibile contro il Liverpool. Dopo la sconfitta per 5-2 ad Anfield, i giallorossi dovevano vincere con tre gol di scarto nella semiFinale di ritorno della Champions League 2018 ma non sono riusciti a ripetere la rimonta che avevano confezionato contro il Barcellona nel turno precedente. In un gremito Olimpico arriva una vittoria per 4-2 che purtroppo ...

Real Madrid - Zidane : 'Non voglio calcoli. Il mio futuro non dipende dalla vittoria della Champions' : Il primo atto se l'è aggiudicato il Real Madrid, 1-2 importante in Germania in vista della gara di ritorno. Al Bernabeu 90 minuti per conquistare l'ennesima finale di Champions League, contro un ...

Salah-Dzeko - ne resterà solo uno. Uniti dalla Roma - divisi dalla Champions. Notte da leoni a Anfield : ... ma visto che le scarpette da ballo calzano bene e la musica sembra essere quella giusta, si starà in pista fino alla fine, scrivono Boldrini e Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport' . A pensarci ...

Juve fuori dalla Champions - Buffon : “Arbitro insensibile”. Insensibile è la parola giusta? : A parte la generale durezza dei suoi commenti, la scelta di tirare in ballo la 'sensibilità' dell'arbitro è valsa a Buffon una caterva di salate prese in giro. E guardiamo meglio perché da un punto di vista lessicale.Continua a leggere

Figo : 'Inter e Milan da anni fuori dalla Champions. Adesso mi aspetto che...' : 'Italia fuori dal Mondiale? E' dura per quello che rappresenta nel mondo. E' dura per tutti, ma è anche una lezione per il futuro. I responsabili devono ragionare del perché di questo fallimento . L'...

Inter - il mercato è condizionato dalla Champions : da Vidal a Verdi tutti i nomi per Spalletti : L'Inter di Luciano Spalletti sta ancora lottando con Roma e Lazio per conquistare un posto in Champions League. I nerazzurri sono attualmente quinti con una lunghezza di ritardo sia sui giallorossi che sui biancocelesti anche se ci sono ancora 5 partite e quindici punti in palio. Il mercato dell'Inter, per forza di cose, sarà condizionato dall'arrivo in Champions con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha già messo a segno due colpi a ...

Milan - Gattuso : 'Bene con il Napoli - ma troppo distanti dalla Champions' : 'Siamo contenti, sapevamo che avremmo dovuto concedere qualcosa perché il Napoli è molto forte. Siamo sulla strada giusta ma questa gara ci può far alzare l'asticella, mi è piaciuto molto l'...

Le Iene Show/ Servizi e diretta : intervista a Gigi Buffon dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions : Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 15 aprile, in prima serata su Italia 1: tra i Servizi, un'intervista a Gigi Buffon dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:34:00 GMT)

Champions League kryptonite della Juve : si issa a un passo dalla meraviglia e lì si inabissa : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che passa le giornate a seminare paparazzi e schivare notti da spy story. Altre considerazioni. 1. Chi ha scritto quest’anno la trama di Roma e Juventus in Champions League, aveva l’estro e il talento di un Antonio Lobo Antunes particolarmente ispirato. 2. Il 2 aprile ho osato scrivere che, per me, la Juve se la giocava alla pari col Real. Apriti cielo: tanti fenomeni folgorati sulla via di ...

La Juve fuori dalla Champions dopo aver sfiorato l'impresa : fuori negli ultimi secondi dei minuti di recupero, con il risultato sul 3 a 0 a favore che significava giocarsi il tutto per tutto nei supplementari. Non ce l'ha fatta la Juventus a compiere l'impresa ...

