Cesena | rugbista morta | i genitori di Rebecca donano i suoi organi

Cesena - rugbista di 19 anni muore per un trauma cranico. Domenica era stata ricoverata dopo un placcaggio : “Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti”. Con questo post su Facebook Giuliano Braglia ha voluto salutare la figlia 19enne, morta mercoledì pomeriggio all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverata in rianimazione da Domenica. La ragazza, originaria di Reggio Emilia, aveva riportato un trauma cranico dopo un placcaggio durante una partita a Ravenna con la sua squadra, la Amatori Parma. Uno scontro casuale ...

