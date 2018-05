Catania Terremoto giudiziario sul locale Ispettorato del Lavoro

Terremoto - scossa in Sicilia : paura in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto oggi a Catania / Ingv ultime scosse : Sicilia - sisma M 3.3 a Ragalna (8 marzo 2018) : Terremoto oggi 8 marzo 2018 a Catania , Ingv ultime scosse : in Sicilia sisma di magnitudo 3.3 a Ragalna . Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica con dati e notizie(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:40:00 GMT)

TERREMOTO NELLE MARCHE - SCOSSA M 2.9/ Scossa in provincia di Macerata : sisma anche a Catania (6 marzo) : TERREMOTO oggi, 6 marzo 2018: Scossa di magnitudo 2.9 in provincia di Macerata poco fa, Scossa anche a Catania a pochi chilometri dal comune di Bronte. (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:58:00 GMT)