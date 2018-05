Catania | corruzione allʼIspettorato del Lavoro | in manette politici e dirigenti | 9

fanpage

: #UltimOra Catania, nove arresti all'Ispettorato del lavoro con l'accusa di corruzione #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Catania, nove arresti all'Ispettorato del lavoro con l'accusa di corruzione #canale50 - CataniaToday : ++Aggiornamenti ++ Operazione della #guardiadifinanza Ai domiciliari Marco Forzese e un ex consigliere del comune… - reportitaliano : Corruzione negli Ispettorati del Lavoro: 9 indagati a Catania, 13 a Foggia -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Per il direttore e la responsabile legale dell'ufficio dell'Ispettorato, un ex deputato regionale e un ex consigliere del Comune disono scattati gli arresti. L'accusa è dicontinuata.