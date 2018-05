: Catania, 9 arresti ispettorato Lavoro - TelevideoRai101 : Catania, 9 arresti ispettorato Lavoro - mochicalo : RT @SkyTG24: #UltimOra Catania, nove arresti all'Ispettorato del lavoro con l'accusa di corruzione #canale50 - AndreaDaGenova : RT @SkyTG24: #UltimOra Catania, nove arresti all'Ispettorato del lavoro con l'accusa di corruzione #canale50 -

La Guardia di Finanza di, a seguito di un'inchiesta sull'del, ha tratto in arresto 9 persone accusate di corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici. Tra i destinatari del provvedimento, il direttore e la responsabile legale dell', il direttore sanitario dell'Asp, un ex deputato regionale, un ex consigliere del Comune di, 2 professionisti e 2 imprenditori.Quattro delle 9 persone coinvolte sono state poste aglidomiciliari.(Di giovedì 3 maggio 2018)