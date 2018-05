Castle Rock | teaser e data per la serie tratta da Stephen King

wired

(Di giovedì 3 maggio 2018) È ormai più di un anno che si attende, latv che prenderà ispirazione dall’universo narrativo creato dal maestro del brividoattraverso le sue numerosissime opere. Finalmente Hulu, la piattaforma streaming che l’ha prodotto e la diffonderà almeno negli Stati Uniti, ha diffuso un nuovotrailer, che si può vedere qui sopra, e ha confermato l’uscita dellaper la prossima estate. Prodotta da JJ Abrams, lasi concentrerà appunto sulla cittadina die sul ciclico ritorno di storie raccapriccianti che si ripete da secoli. Nel video di anticipazione ci si chiede proprio quale sia il peccato originale che ha condannato la città a un inferno eterno di eventi raccapriccianti, oscure presenze e scatti inaspettati di violenza. Non a caso è la stessa città presente in tantissimi racconti e romanzi di, come Cujo, La ...