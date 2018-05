ilfattoquotidiano

: #Furbetti del #cartellino alla Reggia di #Caserta: timbravano e andavano per ore a mangiare una #pizza - Agenzia_Ansa : #Furbetti del #cartellino alla Reggia di #Caserta: timbravano e andavano per ore a mangiare una #pizza - vilmamoronese : Furbetti del cartellino: Dovevano tenere sotto controllo la Reggia di #Caserta invece, durante l'orario di lavoro,… - fabiopi1000 : RT @fattoquotidiano: Caserta, a mangiare la pizza o a casa invece di sorvegliare la Reggia: obbligo di firma per due dipendenti https://t.c… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Dovevano tenere sotto controllo ladi, durante l’orario di lavoro, si assentavano per ore, perunao svolgere commissioni personali, rendendo il lavoro dei ladri ancora più semplice. È stato proprio durante le indagini per il furto dell’incasso alla buvette dellache la Polizia di Stato li ha scoperti. Due misure cautelari –diprima di entrare in servizio e dopo avere terminato l’orario di lavoro – sono state notificate stamattina dagli agenti della Squadra Mobile di, coordinata da Filippo Portoghese, a due dipendenti del Mibact, addetti ai servizi di vigilanza nelladi. Si tratta di Giovanni Maiale e di Raffaele Narciso che, secondo quanto emerso dall’attività investigativa, dopo avere timbrato l’ingresso in servizio, lasciavano il posto di lavoro per svolgere commissioni o andare a...