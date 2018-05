Case col “cappotto verde” per il fresco e il risparmio energetico

Al via il concertone del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati - Musica - Spettacoli : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato ...

Storia di Lidia Macchi - il cold Case che ha avuto giustizia dopo 30 anni : Ci sono voluti 30 anni per trovare un colpevole per la morte di Lidia Macchi, uccisa con 29 coltellate quando aveva vent'anni. La sentenza di condanna all'ergastolo per Stefano Binda è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese esattamente 31 anni, 3 mesi e 19 giorni dopo il delitto, avvenuto il 5 gennaio 1987. Lidia fu violentata e accoltellata a morte in un bosco del Varesotto. Il condannato, ex compagno ...

Lidia Macchi/ Stefano Binda condannato all’ergastolo - Cold Case risolto dopo 31 anni : le tappe (Quarto Grado) : Lidia Macchi, il caso è stato chiuso dopo 31 anni dal delitto della giovane studentessa 20enne con la condanna all'ergastolo in primo grado a Stefano Binda.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Dopo 40 anni - la svolta nel "cold Case" : arrestato il presunto "Golden State Serial Killer" in California : A quasi 50 anni di distanza dal primo omicidio, la California potrebbe finalmente archiviare uno dei casi irrisolti più celebri della sua storia: quella del cosiddetto "Golden State Serial Killer". Joseph James DeAngelo, 72 anni ex agente di polizia , è stato arrestato nella contea di Sacramento, con l'accusa di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine in California, tra gli anni '70 e '80. A incastrare definitivamente ...

Perizia riapre cold Case Resistenza Vda : ANSA, - AOSTA, 25 APR - Il notaio Emile Chanoux, leader del fronte autonomista nella Resistenza in Valle d'Aosta, potrebbe non essersi impiccato nella cella della Questura di Aosta in cui era stato ...

Governo : colloquio telefonico Casellati-Fico : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto pochi minuti fa la telefonata del presidente della Camera, Roberto Fico. Durante il colloquio, il presidente Fico ha informato il presidente Casellati del mandato esplorativo conferitogli dal Capo dello Stato. Il presidente Casellati ha formulato al presidente Fico i migliori auguri di buon lavoro”. Si legge in una nota del ...

Terremoto Centro Italia - Ascoli Piceno : consegnate a Montegallo le ultime 29 Casette : Le ultime 29 casette Sae sono state consegnate a Balzo di Montegallo (Ascoli Piceno): “E’ una bella giornata, c’è anche il sole e c’è tanta gente. E’ un ‘villaggio’, le casette sono tutte insieme in una parte bellissima da cui si vede il Monte Vettore,” ha dichiarato il sindaco in occasione del taglio del nastro. Il ringraziamento del primo cittadino è andato anche alle ditte che hanno realizzato ...

Casellati - spunti su cui Colle deciderà : ANSA, - ROMA, 20 APR - "Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere". Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati al termine dell'incontro con ...

Berlusconi : M5S pericolo - meglio il Pd. Salvini : allora vai da solo... Casellati : deciderà Mattarella : La presidente del Senato al Quirinale. Berlusconi chiude a qualsiasi rapporto con il M5S. Giulia Grillo: un preincarico a Fico? Ipotesi suggestiva, ma nessun veto. Salvini: pronto a tutto contro un governo tecnico

