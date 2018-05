Cartografia del bricolage in Italia | qual è la regione più attenta al riciclo?

meteoweb.eu

: Mentre a #padova al @MasterGIS_Droni abbiamo festeggiato il ponte del #1maggio a #Quito abbiamo fatto lezione: Da… - MasterGIS_Droni : Mentre a #padova al @MasterGIS_Droni abbiamo festeggiato il ponte del #1maggio a #Quito abbiamo fatto lezione: Da… - CamillaAreddia : La storia del mondo vista attraverso 12 mappe che hanno segnato l'evoluzione della cartografia. “La storia del mond… - CamillaAreddia : Letteratura di viaggio: Jerry #Brotton e la storia del mondo vista attraverso 12 mappe che hanno segnato l'evoluzio… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) ManoMano, il più grande e-commerce die DIY (do it yourself) in Europa, ha chiesto ai suoi iscritti di rispondere ad un sondaggio in merito al. L’indagine ha rivelato che ben il 79,8% deglini si dedica alcreativo di oggetti non più utilizzabili per dar loro una “seconda vita”. Così come in Europa si registra una maggior propensione al DIY applicato al, anche inildiventa l’arte che non solo permette di risparmiare in tempi di crisi, ma riesce altresì ad accrescere il benessere individuale grazie alla creazione di nuovi oggetti e al riuso di oggetti dimenticati o di scarto. Il sondaggio di ManoMano dimostra che ildegli oggetti avanza velocemente in una società colpita dalla crisi economica ma integra di una nuova coscienza ecologica: glini tendono oggi ad adottare la filosofia del “non si butta via niente”, ...