Cartelle rottamate Più di 455 mila Scadenza il 15 maggio | ecco come aderire

Cartelle rottamate - il record del Lazio : in arrivo 300 milioni : Quasi 50 mila domande, che contengono la richiesta di «rottamazione» di circa 200 mila Cartelle esattoriali, per un valore lordo di 350 milioni di euro, che al netto degli sconti su...

C'è un modulo che rottama le Cartelle già rottamate : Milano - Il modello si chiama Mod. Da-S. La guida alle Faq dell'Agenzia della riscossione non ne parla. Ma si può scaricare dal sito. E, potenzialmente, si tratta di un sistema in grado di risolvere davvero i problemi di chi è tartassato dal fisco. Perché rottama ulteriormente le cartelle già rottamate e le «alleggerisce» grazie alla legge sul sovraindebitamento. In pratica consente uno sconto che può arrivare fino ...