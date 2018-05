' Capitolo chiuso' | Martina alla direzione del Pd

Martina : confronto Pd con M5s è Capitolo chiuso - c'è rischio voto : Roma, 3 mag. , askanews, Quello di un confronto con il M5s è per il Pd 'un capitolo chiuso '. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina alla direzione Dem. 'Oggi non si discute di questo perchè i fatti ...

Resa dei conti nella direzione Pd - Martina : "Con M5s Capitolo chiuso - ora rischio urne" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"

Al via la direzione Pd - si cerca una mediazione. Martina : "Con M5s Capitolo chiuso" : Il reggente Martina : "Nel Partito Democratico non possono esistere liste di proscrizione da qualunque parte provengano. Dobbiamo smetterla di essere più feroci tra di noi che con i nostri avversari"

Resa dei conti nella direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : "Confronto con M5s è Capitolo chiuso" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"

Resa dei conti nella direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : “Confronto con M5s è Capitolo chiuso” : Resa dei conti nella direzione Pd, si chiuderà con un voto | Martina : “Confronto con M5s è capitolo chiuso” Il segretario uscente: “E’ un bluff dire che in direzione sono favorevoli all’accordo”. Franceschini: “Qualcosa di profondo non va” conti nua a leggere

“Ecco la mia nuova fiamma”. Gigi D’Alessio spiazza tutti con un video su Facebook. In pochi minuti il suo profilo è stato tartassato di like e commenti. Anna Tatangelo è definitivamente un Capitolo chiuso : Quando sembra essere finito il clamore e calato il sipario sul gossip, ecco che la vicenda della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo torna a farsi sentire. Si rincorrono ancora oggi voci e ricostruzioni, nonostante i due si impegnino a smentirle una a una… Le ultime voci circolate sul cantante, lo volevano sempre più vicino a Loredana Lecciso, fresca di separazione da Al Bano. Un incrocio che ha scatenato la fantasia ...

Serena Rossi a Tv Talk : “Detto Fatto è un Capitolo chiuso” : Tv Talk , Serena Rossi nega il ritorno a Detto Fatto Fa parte indubbiamente del vivaio di giovani personaggi televisivi emergenti. Serena Rossi , conosciuta per aver preso parte inizialmente alla soap di Rai 3 Un posto al sole, è stata oggi ospite della trasmissione Tv Talk condotta da Massimo Bernardini. La showgirl napoletana ha parlato delle sue ultime esperienze televisive e raccontato i suoi progetti futuri. Attualmente è in onda con il ...

Francesco Monte : «L’Isola e i suoi teatrini per me sono un Capitolo chiuso. Per fare share si è disposti a vendere l’anima al diavolo». Con chi ce l’ha? : Francesco Monte Si lamenta del fatto che se ne parli, ma nemmeno lui smette di farlo. Sul numero di Chi in edicola domani Francesco Monte, che si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2018 in seguito alle parole di Eva Henger - che lo ha accusato di aver comprato e fumato marijuana in Honduras – ha concesso la sua prima intervista alla carta stampata dopo il “fattaccio”. «Accendo la tv o leggo alcuni giornali e sembra che io sia un ...