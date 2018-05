Cani uccisi a Livigno | esposto di AIDAA in Procura | “Si faccia luce”

Milano - due stranieri uccisi : fermati due nordafriCani Rapina in centro - studentessa accoltellata : Milano, due stranieri uccisi: fermati due nordafricani Rapina in centro, studentessa accoltellata Due nordafricani sono stati fermati per i quattro episodi violenti avvenuti la notte scorsa a Milano. Tra questi c’è l’omicidio del 22enne del Bangladesh, colpito con una coltellata all’addome e l’aggressione alla studentessa inglese di 21 anni, ferita adurante una Rapina nella zona […]

Milano - due stranieri uccisi : fermati due nordafriCani Rapina in centro - studentessa accoltellata : Due nordafricani sono stati fermati per i quattro episodi violenti avvenuti la notte scorsa a Milano. Tra questi c'è l'omicidio del 22enne del Bangladesh, colpito con una coltellata all'addome e l'aggressione alla studentessa inglese di 21 anni, ferita adurante una Rapina nella zona della Stazione Centrale

Notte violenta a Milano - due stranieri uccisi in diverse aggressioni - Fermati due nordafriCani : L'aggressione mortale in via Padova - Un uomo è stato aggredito nella serata di giovedì in strada a Milano ed è morto nella Notte dopo il suo trasferimento in ospedale. Alle 21:30 circa una volante è ...

Marocco - massacro di Cani randagi per la visita degli ispettori Fifa in vista dei Mondiali 2026. “Uccisi a fucilate di notte” : Ancora gli ispettori della Fifa, ancora una strage di cani. Questa volta lo sfondo dello sterminio di animali a fucilate non è più l’Ucraina degli Europei di calcio 2012, ma il Marocco candidato a ospitare i Mondiali 2026. La denuncia arriva dagli educatori cinofili italiani che da quattro anni aiutano l’associazione animalista Le coeur sur la patte di Taghazout, un piccolo villaggio di pescatori a pochi chilometri da Agadir. “A Taghazout da ...

WWF : 5 ranger e una guida uccisi nel Parco Nazionale dei VulCani nella Repubblica Democratica del Congo : Continuano a morire gli eroi della natura nel Parco Nazionale dei Vulcani Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo. Quella di ieri è stata la strage più drammatica dall’inizio della storia del Parco: sono stati massacrati in un’imboscata 5 ranger insieme ad una guida. Un sesto ranger è stato ferito gravemente ed attualmente è sottoposto a cure. Tutte le vittime erano giovani tra i 22 e i 30 anni. nella difesa del Parco, con una escalation ...