Cancro ai polmoni Video | ecco la differenza tra un organo sano e uno malato

Nuovo farmaco per combattere il Cancro ai polmoni : In uno studio recente, che comprendeva 600 persone, è stato testato un Nuovo farmaco per contrastare il tumore ai polmoni. La ricerca è stata presentata all'American Association for Cancer Research meeting a Chicago. I risultati sono stati accolti con grande entusiasmo dagli esperti, infatti essi ritengono che questo Nuovo tipo di approccio potrebbe cambiare il modo in cui vengono trattati i pazienti affetti da questa patologia. Tutto ciò viene ...

Pericolo Cancro ai polmoni anche per il ‘fumo di terza mano’ : Per chi non sapesse di cosa si tratta, il cosiddetto fumo di terza mano riguarda le sostanze derivate dal fumo che si depositano su superfici come ad esempio divani, tappeti e tende. Secondo i test condotti negli Stati Uniti, dal National Lawrence Berkeley Laboratory, i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Clinical Science, queste sostante sarebbero altrettanto Pericolose al punto di provocare il cancro ai polmoni. Alcune ...

Cancro ai polmoni - ecco come le fibre di amianto lo scatenano. “Speranze per una migliore diagnosi precoce” : Perché l’amianto è così pericoloso per la salute? come fa a provocare il Cancro ai polmoni? Una prima risposta arriva da uno studio svizzero coordinato da una ricercatrice italiana, Emanuela Felley-Bosco, del laboratorio di oncologia molecolare dell’Università di Zurigo. Secondo la ricerca, pubblicata sulla rivista Oncogene (Nature), tutto parte da un’infiammazione cronica, che porta poi al Cancro. Finanziato dalla Fondazione nazionale svizzera ...