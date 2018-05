Le donne morte di Cancro per un errore del sistema nazionale britannico : Potrebbero essere 270 tra i 68 e i 71 anni, a partire dal 2009, ha detto il ministro della Sanità Jeremy Hunt The post Le donne morte di cancro per un errore del sistema nazionale britannico appeared first on Il Post.

Peter Gabriel - moglie guarita dal Cancro con una cura sperimentale : 'Non smettete mai di crederci' : Buone notizie per Peter Gabriel , il 78enne cantante ex Genesis : la moglie Meabh , 47 anni, che si era ammalata di cancro , sta meglio e pare sia sulla via della completa guarigione. La donna, ...

Si ammala di Cancro e viene licenziata - ora chiede aiuto a Papa Francesco : Assisteva da 33 anni gli ospiti del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, poi un tumore ha fatto irruzione nella sua vita e, proprio mentre in Italia si festeggiava la Festa dei lavoratori l'1 maggio, G.B. si ritrova con in mano una...

Cancro al seno - scandalo sanità in Gb : «Più di 270 donne morte per un errore del computer» : Decine e decine di donne morte, centinaia di migliaia di diagnosi mancate. È lo scandalo che sta scuotendo il Regno Unito, dopo che il Segretario di Stato per la Salute del Regno Unito, Jeremy...

Milano : donna 53enne si ammala di Cancro e viene licenziata : Dopo 33 anni di lavoro una donna è stata licenziata dal Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, un istituto di carità che si occupa di assistenza agli anziani e ai disabili ("in maggioranza donne" come spiegato sul sito del "moderno centro polivalente"). La protagonista di questa storia ha 53 anni, un figlio a carico e 5 anni fa ha scoperto di avere un tumore. Chi ha avuto la sfortuna di ammalarsi o assistere da vicino un parente o un amico ...

Si ammala di Cancro e viene licenziata : 'Messa alla porta dopo 33 anni' : Si ammala di cancro e viene licenziata. E' accaduto a Milano a una madre di 53 anni, un'ausiliaria socio-assistenziale, che è stata giudicata dall'Agenzia di tutela della salute 'idonea al lavoro' pur ...

Gli scienziati hanno scoperto una proteina - che provoca il Cancro del sangue - : Gli scienziati hanno studiato i campioni dei tessuti dei pazienti con questo tipo di cancro e scoperto che in loro era aumentato il livello di proteine UFD1 , Ubiquitin-fusion degradation, . L'...

VACCINO ANTITUMORE ENTRO UN ANNO : “SENZA CHEMIOTERAPIA”/ E spunta anche la proteina contro il Cancro : VACCINO ANTITUMORE senza effetti collaterali, svolta nel campo del cancro, lo scopritore: “Sorprendente!". Le parole del professore di oncologia Ronald Levy(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:50:00 GMT)

Vaccino antitumore per sconfiggere il Cancro senza la chemio : Durante il corso degli ultimi anni, sono stati molteplici le sperimentazioni effettuate sui topi che hanno dimostrato come la somministrazione di un particolare Vaccino senza l'utilizzo della chemioterapia abbia portato alla regressione dei tumori del sangue. Entrando nel dettaglio, stiamo parlando del 97% di tumori retrocessi: un numero veramente alto per gli scienziati. I risultati ottenuti meritano dunque un proseguo della ricerca in una ...

Tumori - lampioni a led sotto accusa : aumenterebbero il rischio di Cancro alla prostata e al seno : Una ricerca, pubblicata su “Environmental Health Perspectives“, e condotta dalla Università di Exeter e dal Barcelona Institute for Global Health, ha esaminato 4mila persone in 11 diverse regioni della Spagna, ed ha stabilito un possibile collegamento tra l’esposizione all’illuminazione stradale al led e un rischio (doppio) di sviluppare un tumore alla prostata e di 1,5 volte per il cancro al seno: i ricercatori ritengono ...

Cancro al Sud - 800 mila ammalati vanno a curarsi al Nord : I fallimenti della politica e delle istituzioni nelle regioni del Sud sono tanti, ma sicuramente il fallimento più odioso e inaccettabile riguarda la gestione della sanità. In particolare quando si parla di cura delle ...

Tumori - la scoperta rivoluzionaria sui limoni : la sostanza anti-Cancro - dove la trovate : La convinzione popolare che gli agrumi facciano bene trova sempre più riscontri nelle ricerche scientifiche, con risvolti inaspettati anche in campo oncologico. I fin troppo bistrattati limoni, ad esempio, si scoprono ricchissimi di una sostanza, il limonene, ritenuto come riporta Il Giornale, un po