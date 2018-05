fanpage

(Di giovedì 3 maggio 2018) Nonostante la violenza subita il ragazzo ha detto: "Voglio solo dire che non sono arrabbiato. Non ho risentimenti o rancori verso i 3 adolescenti che mi hanno fatto questo in faccia. Anzi, mi dispiace per loro. Mi dispiace per l'intera classe sociale e per la generazione che rappresentano. .