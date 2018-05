: Calenda: «Prima approvare le riforme, poi il voto. Renzi e Letta nella segreteria Pd» - Corriere : Calenda: «Prima approvare le riforme, poi il voto. Renzi e Letta nella segreteria Pd» - MarioBubu : Successe anche con il perdente di rignano,un giorno si e l'altro pure interviste per 'pompare' mediaticamente l'imm… - CybFeed : #News #Calenda:Matteo e Letta in segreteria Pd -

"Il Pd deve avere unacostituente" con Renzi, Gentiloni,e tutti gli altri ex segretari del partito. Lo propone il ministro per lo Sviluppo,sul Corriere per aprire alla vigilia della direzione Dem per aprire un confronto in "una sede ristretta" per poi "uscire con una posizione unica". Perl'intesa Pd-M5S "è sbagliata perché le loro proposte sono fondate su una fuga dalla realtà e dalla responsabilità". Cosa fare? Prima le riforme poi il voto, aggiunge.(Di giovedì 3 maggio 2018)