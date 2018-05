calcioweb.eu

: Calciomercato #Lecce, ecco il primo acquisto per la prossima stagione ma i tifosi sono furiosi - CalcioWeb : Calciomercato #Lecce, ecco il primo acquisto per la prossima stagione ma i tifosi sono furiosi - marco_lecce : RT @GoalItalia: #Morata e la #Juventus di nuovo insieme? I bianconeri starebbero seriamente pensando all'idea di riportarlo a Torino ?? http… - Vale_Debbi : Dalle 8 online su @NewsTuttoC la #rassegnastampa con #primapagina quotidiani sportivi nazionali e poi l'approfondim… -

(Di giovedì 3 maggio 2018)– Ilha disputato unaincredibile, la squadra di Liverani ha ottenuto la promozione in Serie B con largo anticipo ma il pensiero è rivolto già alla. La dirigenza ha già chiuso un importanteper la, si tratta di Cosimo Chiricò, in arrivo a parametro zero dal Cesena, si tratterebbe di un ritorno dopo aver indossato la maglia giallorossa nel 2012. Trattativa che però ha fatto infuriare idel, Chiricò nel mirino per alcuni atteggiamenti contro la tifoseria. Un episodio su tutti nel 2016 quando con la maglia del Foggia fece suo uno striscione preparato daidel Brindisi, in segno di sfottò proprio verso il. Inon hanno perdonato quell’atteggiamento. L'articoloilper lama ifuriosi sembra essere il ...