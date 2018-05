“Brutto fro…” | minacce di morte a Klaus Davi

calcioweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Lettera minatoria contro il massmediologo, opinionista del programma tv ‘L’Arena’ condotto su La7 da Massimo Giletti, da tempo impegnato in campagne contro la ‘ndrangheta. La missiva, accompagnata da una immagine di due uomini bendati con un cappio al collo prima di una esecuzione, contiene diversi insulti omofobi.è da tempo bersaglio di lettere e aggressioni fisiche, episodi sui quali pendono inchieste della Dda di Reggio Calabria e della Procura di Vibo Valentia. L’ultima lettera in ordine di tempo è stata recapitata al suo staff nei giorni scorsi nella sede milanese della sua agenzia. La lettera porta il timbro di Lamezia Terme. “Brutto ricch…, farai presto la stessa fine – si legge nella missiva battuta con lettere in stampatello maiuscole – Hai rotto il ca…, brutto pezzo di ...