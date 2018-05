Brooklyn Beckham sorprende David per il suo compleanno e scatta il momento padre e figlio

David Beckham si commuove per la sorpresa del figlio Brooklyn : «Amore, guarda chi sta arrivando». David Beckham posa la forchetta, si volta leggermente alla sua sinistra e strabuzza gli occhi: c’è suo figlio Brooklyn, arrivato direttamente da New York per celebrare il compleanno del papà. «Che ci fai qui?», chiede l’ex calciatore al suo primogenito, che ha lasciato di recente Londra per andare a studiare alla Parsons School, in America. «Sono appena atterrato, auguri papà», gli risponde abbracciandolo. «Mi ...

Christian Maldini identico a papà Paolo Maldini - a 22 anni è la versione italiana di Brooklyn Beckham : Paolo è riuscito a replicare la carriera di un papà ingombrante ma sempre un passo indietro, e a tramandare lo stesso amore per lo sport, ma anche per il rigore e la fatica ai due figli, Christian e ...

Fidanzata Brooklyn Beckham - la sexy Lexi Wood si scatena con balletti hot [VIDEO] : Fidanzata Brooklyn Beckham, la sexy Lexi Wood si scatena. Secondo gli ultimi rumors sembra che il figlio 18enne del noto ex calciatore David, abbia rotto definitivamente con l’attrice Chloe Moritz dopo un lungo tira e molla e si sia già buttato tra le braccia della piccante Lexi Wood. Provocante… al limite della decenza, la giovane modella canadese pubblica video e foto bollenti sulle sue pagine social. GUARDA IL VIDEO –> Fidanzata ...

Brooklyn Beckham dice addio a Chloë Moretz? Ecco la nuova fiamma : Nuovo amore all’orizzonte per Brooklyn Beckham? A quanto pare il primogenito di Victoria e David avrebbe chiuso con Chloe Moretz e si sarebbe avvicinato a Lexi Wood, come testimoniano alcuni scatti pubblicati dal DailyMail che vedono i due mentre si baciano nello studio di un tatuatore a West Hollywood. Brooklyn e Chloe si erano conosciuti alla Paris Fashion Week nel 2014 e tra alti e bassi sono stati una delle coppie di teenager più cool ...

Brooklyn Beckham e Chloe Grace Moretz si sono lasciati - di nuovo : Chloë Grace Moretz conferma il ritorno di fiamma con Brooklyn Beckham Chloë Grace Moretz di nuovo insieme a Brooklyn Beckham ad un anno dalla rottura. Rottura bis per Brooklyn Beckham e Chloe Grace Moretz, ufficialmente ex pochi mesi dopo essersi rimessi insieme. Il figlio di David e Victoria è stato infatti paparazzato nel fine settimana tra le braccia di una modella di ...

Chi è Lexi Wood - la nuova fiamma di Brooklyn Beckham : Un bacio nello studio di un tatuatore, prontamente immortalato da un fotografo: tanto è bastato a Brooklyn Beckham per scatenare i rumors su una presunta rottura con la fidanzata storica Chloë Grace Moretz. Perché con lui nella foto non c’è la bionda attrice americana, ma la mora Lexi Wood. https://www.instagram.com/p/Bg9G8WmH8U2/?taken-by=LexiWood Vent’anni, canadese, professione modella, Lexi nonostante la giovane età ha una ...

Brooklyn Beckham - per amore di una bionda : Il servizio sul numero di Vanity Fair in edicola dal 21 marzo. Tale padre, tale figlio. Il più grande dei Beckham jr, Brooklyn, 19 anni, segue l’esempio di papà David (che non ha mai nascosto effusioni in pubblico con mamma Victoria) e per le strade di New York – dove studia fotografia – dà un bacio appassionato alla fidanzata, l’attrice e modella Chloë Grace Moretz, 21, prima di lasciarla prendere un taxi. LEGGI ANCHEMamma Victoria Beckham ama ...

Victoria Beckham - appuntamento con Brooklyn : Nella notte londinese Victoria Beckham, 43 anni, ha un cavaliere d’eccezione. La tiene per mano, le apre la portiera dell’auto, da vero gentiluomo. No, non è l’amato marito David. La stilista per le strade di Marylebone, dopo una cena romantica solo per due, fa coppia col primogenito Brooklyn, 19. Mamma e figlio hanno trascorso una serata da soli, senza il resto della tribù (i tre figli più piccoli Harper, 6; Cruz, 13 e Romeo, ...